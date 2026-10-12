ЕС вынес на обсуждение визы для россиян, действующие не во всем Шенгене. Ранее Еврокомиссия не нашла оснований для их массовой выдачи

- 1.Что такое LTV-виза и чем она отличается от обычного «шенгена»
- 2.Еврокомиссия ранее выступала против массовой выдачи таких виз
- 3.Другой пример — Косово. Более 41 тысячи ограниченных виз за год
- 4.Россиянам уже выдавали визы с ограничениями — The Insider находил такие случаи
- 5.После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз постепенно ужесточал визовую политику
Евросоюз 14 октября обсудит возможность выдачи российским туристам шенгенских виз с ограниченной территорией действия — так называемых LTV-виз, которые разрешают посещать только определенные страны Шенгенской зоны. Как обнаружил The Insider в архивных документах Еврокомиссии, еще в 2020 году ведомство прямо указывало, что действующее законодательство не предусматривает систематической выдачи таких разрешений. Между тем аналогичные ограничения применялись к гражданам Косово, а с 2024 года некоторые российские туристы также получали визы, действующие не во всех странах Шенгена.
Обсуждение запланировано на заседании рабочей группы по визовой политике Совета ЕС в Брюсселе. В официальной повестке указан документ № 13741/26 от 7 октября, посвященный выдаче гражданам России LTV-виз для необязательных поездок, включая туризм.
Однако само содержание документа не опубликовано. Поэтому пока неизвестно, обсуждается ли обязательная замена обычных шенгенских виз для российских туристов на территориально ограниченные или лишь расширение практики выдачи последних в отдельных случаях. Никакого решения по этому вопросу еще нет.
Что такое LTV-виза и чем она отличается от обычного «шенгена»
Обычная краткосрочная шенгенская виза позволяет путешествовать по всем 29 странам Шенгенской зоны в пределах разрешенного срока пребывания. Виза с ограниченным территориальным действием — Limited Territorial Validity (LTV) — действует только в одной или нескольких странах.
Например, если Италия выдаст россиянину LTV-визу, действующую исключительно на ее территории, он сможет посетить Рим или Милан, но не сможет на основании этого разрешения отправиться в Германию, Францию или Австрию. Ограничения распространяются и на транзит через другие страны Шенгена, если путешественнику необходимо въехать на их территорию.
Это может осложнить комбинированные поездки. Например, перелет из России в Италию с пересадкой в Мюнхене предполагает прохождение пограничного контроля в Германии, поскольку следующий рейс выполняется уже внутри Шенгенской зоны. Если LTV-виза не действует в Германии, такой маршрут не подойдет.
При этом LTV не обязательно означает разрешение на въезд только в одну страну. По статье 25 Визового кодекса ЕС ограниченная виза может действовать в нескольких странах при соблюдении условий. Визовый кодекс разрешает выдавать такие документы в исключительных ситуациях. Например, когда одна из стран возражает против обычной визы, когда необходимо разрешить поездку по гуманитарным причинам или когда некоторые государства Шенгена не признают паспорт заявителя.
Еврокомиссия ранее выступала против массовой выдачи таких виз
The Insider обнаружил в рекомендациях Еврокомиссии от 11 июня 2020 года положение, которое имеет прямое отношение к новой инициативе. Тогда, разъясняя порядок возобновления визовых процедур после коронавирусных ограничений, Еврокомиссия подчеркивала, что выдача LTV-виз должна оставаться исключением. То есть законодательство не предусматривает оснований для систематической выдачи виз с ограниченной территорией действия.
Еврокомиссия также предупреждала, что подобная практика осложнит международные поездки, особенно для пассажиров, пользующихся пересадочными аэропортами, и создаст дополнительные проблемы для транспортных компаний. При этом сам документ касался выхода из пандемии, а не санкционной политики в отношении России. В опубликованной повестке заседания не уточняется, рассматривается ли изменение Визового кодекса или иной подход.
Другой пример — Косово. Более 41 тысячи ограниченных виз за год
Практика массовой выдачи LTV-виз гражданам определенной территории уже существовала в Европе. Как выяснил The Insider, изучив отчет Еврокомиссии от февраля 2013 года, в 2011 году страны Шенгенской зоны выдали гражданам Косово 41 343 визы с ограниченной территорией действия. Больше всего таких разрешений выдали Швейцария — 16 288, Германия — 12 526, Италия — 7066 и Греция — 4083.
В отчете Еврокомиссия прямо отмечала, что все краткосрочные визы, выданные тогда гражданам Косово, были территориально ограниченными. Причина заключалась в том, что некоторые государства Евросоюза не признавали независимость Косово и выданные его властями паспорта. Визовый кодекс допускает ограничение территории действия визы, если паспорт признается не всеми странами Шенгена.
С 1 января 2024 года для владельцев биометрических паспортов Косово вступил в силу безвизовый режим, поэтому прежняя практика LTV-виз больше не используется при выдаче обычных краткосрочных разрешений.
Россиянам уже выдавали визы с ограничениями — The Insider находил такие случаи
В сентябре 2025 года The Insider писал, что Италия выдавала россиянам визы, которые действовали не во всех странах Шенгенского соглашения. Тогда в российских СМИ появились сообщения о якобы новом ограничении: обладатели итальянских виз не могли посещать семь государств: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.
The Insider самостоятельно подтвердил как минимум два подобных случая. Один из собеседников рассказал, что Италия дважды выдавала его несовершеннолетнему ребенку визу, не действовавшую в Дании, — в середине и конце 2024 года. Другой случай относился к лету 2025 года: ограничения распространялись уже на семь стран.
В обоих подтвержденных редакцией случаях визы были вклеены в российские загранпаспорта старого, пятилетнего образца, не содержащие биометрического чипа. Некоторые страны Шенгена перестали признавать такие документы, поэтому территориальные ограничения объяснялись требованиями к паспортам, а не запретом на туристические поездки граждан России как таковых.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз постепенно ужесточал визовую политику
В сентябре 2022 года ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. В ноябре 2025 года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных виз россиянам, подающим заявления на территории России. При этом возможность выдавать мультивизы в отдельных обоснованных случаях сохранилась.
Еврокомиссия готовит следующий этап ограничений, который планирует представить в январе 2027 года. Поводом европейские власти называют угрозу диверсий, поджогов и других операций российских спецслужб. В сентябре The Insider рассказывал о подготовке новых визовых мер после расследования попытки диверсии в аэропорту Лейпциг—Галле. Один из подозреваемых, гражданин России, по данным немецких СМИ, въехал в Германию по туристической визе, выданной Италией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил пойти еще дальше и полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам. Он намерен поднять этот вопрос на саммите Евросоюза 15–16 октября.
При этом туристические визы российским гражданам продолжают выдавать, в частности, Франция, Италия, Испания и Греция. По данным Еврокомиссии, в 2025 году в консульства стран Шенгена на территории России поступило около 679 тысяч заявлений на краткосрочные визы. Выдано было около 619 тысяч виз, а доля отказов составила 6,4%.
Обсуждаемое ограничение касается краткосрочных виз для необязательных поездок. В опубликованной повестке нет предложений об изменении порядка поездок россиян с действующими видами на жительство стран Шенгенской зоны: они могут посещать другие государства Шенгена на основании своего ВНЖ и паспорта без отдельной туристической визы.