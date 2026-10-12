ЕС вынес на обсуждение визы для россиян, действующие не во всем Шенгене. Ранее Еврокомиссия не нашла оснований для их массовой выдачи

Евросоюз 14 октября обсудит возможность выдачи российским туристам шенгенских виз с ограниченной территорией действия — так называемых LTV-виз, которые разрешают посещать только определенные страны Шенгенской зоны. Как обнаружил The Insider в архивных документах Еврокомиссии, еще в 2020 году ведомство прямо указывало, что действующее законодательство не предусматривает систематической выдачи таких разрешений. Между тем аналогичные ограничения применялись к гражданам Косово, а с 2024 года некоторые российские туристы также получали визы, действующие не во всех странах Шенгена.

Обсуждение запланировано на заседании рабочей группы по визовой политике Совета ЕС в Брюсселе. В официальной повестке указан документ № 13741/26 от 7 октября, посвященный выдаче гражданам России LTV-виз для необязательных поездок, включая туризм.

Однако само содержание документа не опубликовано. Поэтому пока неизвестно, обсуждается ли обязательная замена обычных шенгенских виз для российских туристов на территориально ограниченные или лишь расширение практики выдачи последних в отдельных случаях. Никакого решения по этому вопросу еще нет.