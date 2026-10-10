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Премьер Финляндии предложит Евросовету прекратить выдачу туристических виз россиянам

The Insider
Фото: LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Фото: LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на следующей неделе предложит на заседании Европейского совета прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом он рассказал в интервью программе Ykkösaamu финской телерадиокомпании Yle. По словам политика, это одна из конкретных мер по укреплению безопасности Европы и противодействию угрозе со стороны РФ.

Свою инициативу Орпо объяснил опасениями, что Москва готовит диверсии на территории Евросоюза. Он сказал:

«Мы опасаемся, что Россия собирается заниматься саботажем на территории Европы. Зачем же тогда мы пускаем их туристами в Европу, где они могут свободно передвигаться?»

В том же интервью премьер назвал «огромным разочарованием» соглашение России и США о поставках дизельного топлива. При этом он отметил, что оговорённый объем покрывает лишь небольшую часть потребления в США, а поставить его, возможно, и не удастся. По мнению Орпо, в итоге сделка вряд ли сильно повлияет на американский или мировой рынок.

Кроме того, Орпо выразил разочарование действиями Google, которая вырубила сотни гектаров леса под дата-центры в Мухосе, хотя оценка их воздействия на окружающую среду еще не завершена. Также он отверг предложение Минфина Финляндии быстро повысить пенсионный возраст до 70 лет, назвав его нереалистичным.

В июне 11 европейских стран, включая Финляндию, раскритиковали неравномерное применение в Шенгенской зоне визовых рекомендаций в отношении россиян и призвали Еврокомиссию как можно скорее ввести новые ограничения. В ответ в ЕК пообещали предложить «целевые ограничительные визовые меры», но не раньше 2027 года. Больше всего виз гражданам РФ выдают Франция, Италия и Испания.

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Публикация:«Премьер Финляндии предложит Евросовету прекратить выдачу туристических виз россиянам»

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