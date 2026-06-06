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Еврокомиссия намерена ужесточить выдачу виз гражданам РФ. Ввести дополнительные ограничения призвали 11 стран Шенгенской зоны

The Insider
Aleksey Smyshlyaev / Russian Look / picture alliance

Aleksey Smyshlyaev / Russian Look / picture alliance

Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз россиянам, после того как 11 европейских стран раскритиковали разные подходы к этому вопросу внутри Шенгенской зоны, сообщил телеканал Euronews. Как ожидается, новые меры будут представлены только в следующем году, поэтому на предстоящий летний сезон они не повлияют, следует из слов представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта:

«Мы предложим ввести целевые ограничительные визовые меры, чтобы дополнительно устранить риски безопасности, связанные с враждебными действиями третьих стран».

При этом, как отмечает телеканал, выдача виз остается полномочием отдельных стран ЕС, а Брюссель может лишь координировать общие правила и следить за их исполнением. Как именно изменятся правила, не уточняется.

Ранее 11 европейских стран — Чехия, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша и Швеция — раскритиковали то, как в Шенгенской зоне применяются визовые рекомендации, введенные после начала полномасштабной войны России против Украины. Они предусматривали, что заявки граждан РФ на несущественные поездки должны рассматриваться с меньшим приоритетом, а проверки на границе и оценка рисков безопасности — стать более строгими:

«Неравномерное применение этих рекомендаций в государствах-членах оставляет желать лучшего, поскольку ему не хватает как солидарности, так и последовательности. Фрагментация ослабляет наши рычаги влияния, подрывает общественное доверие и рискует посылать противоречивые сигналы в момент, когда необходимы ясность и решимость».

Авторы письма призвали Еврокомиссию как можно скорее представить новые ограничения и регулярно публиковать статистику по выдаче виз россиянам. В ответ представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что число шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, уже заметно сократилось: если до начала полномасштабной войны россияне в среднем получали около четырех миллионов виз в год, то в 2025 году этот показатель снизился примерно до полумиллиона.

В 2025 году многократные визы для россиян также начали постепенно заменять однократными. Больше всего разрешений на въезд гражданам РФ сейчас выдают три европейские страны: Франция (почти 180 тысяч в 2025-м), Италия (чуть меньше 160 тысяч) и Испания (около 100 тысяч). Как пишет Euronews, именно эти страны фактически стали объектом критики в письме 11 государств. Противники шведской инициативы, в свою очередь, считают, что высокие показатели Франции, Италии и Испании объясняются прежде всего размером этих стран и количеством обрабатываемых заявок.

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