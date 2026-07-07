Словакия на время приостановила в России прием документов на туристические визы

Визовые центры Словакии в России до конца лета не будет принимать документы на туристические визы у заявителей в России. Соответствующее объявление появилось на сайтах центров BLS International и VFS Global.
Такое решение, как следует из этого объявления, было принято Консульским отделом Словакии в России. Заявления на получение шенгенской визы в России не будут принимать в июле и августе.
Все уже зарегистрированные заявки аннулируют, а уплаченные сборы возместят.
Исключения — заявки на визы с целью занятия спортом или на получение национальных виз (учебные, воссоединение семьи и т. д.). Срок рассмотрения заявок на визы при этом продляется: в BLS предупредили, что он может занять более 30 дней.
Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), Словакия при этом традиционно не находится в топе стран, которые популярны и лояльны к россиянам по вопросам выдачи виз. Например, в 2025 году Словакия выдала гражданам РФ всего 1 149 виз, в то время как Италия оформила более 160 тысяч, Франция — более 156 тысяч, а Греция — 59 тысяч виз.
Ранее визовые центры Испании и Италии увеличили срок рассмотрения документов на визы от заявителей в России. В случае Испании это связывали именно с «увеличением количества заявлений».