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Новости

Словакия на время приостановила в России прием документов на туристические визы

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Визовые центры Словакии в России до конца лета не будет принимать документы на туристические визы у заявителей в России. Соответствующее объявление появилось на сайтах центров BLS International и VFS Global

Такое решение, как следует из этого объявления, было принято Консульским отделом Словакии в России. Заявления на получение шенгенской визы в России не будут принимать в июле и августе. 

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Все уже зарегистрированные заявки аннулируют, а уплаченные сборы возместят.

Исключения — заявки на визы с целью занятия спортом или на получение национальных виз (учебные, воссоединение семьи и т. д.). Срок рассмотрения заявок на визы при этом продляется: в BLS предупредили, что он может занять более 30 дней. 

Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), Словакия при этом традиционно не находится в топе стран, которые популярны и лояльны к россиянам по вопросам выдачи виз. Например, в 2025 году Словакия выдала гражданам РФ всего 1 149 виз, в то время как Италия оформила более 160 тысяч, Франция — более 156 тысяч, а Греция — 59 тысяч виз.

Ранее визовые центры Испании и Италии увеличили срок рассмотрения документов на визы от заявителей в России. В случае Испании это связывали именно с «увеличением количества заявлений». 

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