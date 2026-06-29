Визовые центры Испании и Италии увеличили сроки рассмотрения заявок на визы. Венгрия остановила прием документов в некоторых городах

Визовые центры нескольких европейских стран увеличили срок рассмотрения документов на визы от заявителей в России. Венгрия также приостановила прием документов в некоторых городах.

Соответствующее заявление появилось на сайте визового центра Испании BLS International. Срок рассмотрения заявлений может составлять до 45 дней, говорится в объявлении. В визовом центре это связали с «увеличением количества заявлений».

Заявителям рекомендовали подавать документы на визу «заблаговременно с учетом увеличения сроков рассмотрения».

25 июня об аналогичном увеличении сроков сообщила Италия. Визовый центр VMS тоже сослался на рост числа заявок и сообщил, что срок обработки запросов на выдачу виз теперь будет составлять «не менее 60 дней с даты подачи документов». Раньше верхней планкой считались 40 дней.

В случае Италии туристам рекомендовали подавать заявления на визы не позднее чем за 3 месяца до путешествия.

Кроме того, как пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР), прием на визы в трех городах временно остановила Венгрия. С 29 июня документы не будут принимать в визовых центрах Казани, Самары и Уфы по распоряжению Генконсульства Венгрии. О возобновлении приема документов сообщат дополнительно. Причины этого решения не уточнялись.

По итогам 2025 года граждане РФ получили более 620 тысяч шенгенских виз — на 10% больше, чем годом ранее. Хотя большинство виз были именно туристическими, для каждой подобной поездки нужна была отдельная виза, поскольку доля выданных многократных мультивиз существенно снизилась.