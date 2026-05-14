Визовые центры Италии в РФ запретили подачу документов через посредников после ареста бывшего посла за незаконную выдачу виз

Визовые центры Италии в России VMS и AlmavivA объявили, что с 12 мая прекратили прием документов через посредников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Теперь заявители должны являться в визовые центры лично.

По данным АТОР, итальянская сторона сохранила возможность подать документы по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура (с отелем, авиабилетами и страховкой). Ассоциация предупреждает, что теперь срок получения визы в Италию может увеличиться до четырех месяцев.

АТОР отмечает, что причиной ужесточения стал недавний скандал вокруг бывшего посла Италии в Узбекистане. Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе был арестован в Риме в мае. По данным следствия, будучи послом Италии в Ташкенте, с декабря 2024 по декабрь 2025 года он создал схему по незаконной выдаче долгосрочных шенгенских виз гражданам России.

Как выяснилось, россияне платили за эту услугу от €4 тысяч до €16 тысяч. При этом визы выдавались с нарушениями: в частности, многие заявители не были резидентами Узбекистана.