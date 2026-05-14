Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.34

OIL

97.22

EUR

85.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

142

 

 

 

 

 

Новости

Визовые центры Италии в РФ запретили подачу документов через посредников после ареста бывшего посла за незаконную выдачу виз

The Insider
Иллюстрация к материалу

Визовые центры Италии в России VMS и AlmavivA объявили, что с 12 мая прекратили прием документов через посредников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Теперь заявители должны являться в визовые центры лично.

По данным АТОР, итальянская сторона сохранила возможность подать документы по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура (с отелем, авиабилетами и страховкой). Ассоциация предупреждает, что теперь срок получения визы в Италию может увеличиться до четырех месяцев.

АТОР отмечает, что причиной ужесточения стал недавний скандал вокруг бывшего посла Италии в Узбекистане. Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе был арестован в Риме в мае. По данным следствия, будучи послом Италии в Ташкенте, с декабря 2024 по декабрь 2025 года он создал схему по незаконной выдаче долгосрочных шенгенских виз гражданам России.

Как выяснилось, россияне платили за эту услугу от €4 тысяч до €16 тысяч. При этом визы выдавались с нарушениями: в частности, многие заявители не были резидентами Узбекистана.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте