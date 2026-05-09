Экс-посла Италии в Узбекистане арестовали за незаконную выдачу шенгенских виз гражданам России

В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе. Как пишет La Repubblica, дипломат и его предполагаемая сообщница Татьяна Тараканова обвиняются в создании незаконной схемы выдачи шенгенских виз в итальянском посольстве в Ташкенте.

Пападиа был послом в Узбекистане с декабря 2024 по декабрь 2025 года. По данным следствия, после вступления в должность он взял на себя управление визовым отделом. Вскоре после этого он организовал перевод в этот отдел Таракановой — гражданки России и Италии, которая в прошлом работала вместе с Пападиа в итальянском консульстве в Москве.

Утверждается, что Пападиа и Тараканова наладили выдачу долгосрочных шенгенских виз гражданам России за плату. По данным следствия, россияне платили за визу от €4000 до €16000. В схеме участвовали также три российских турагентства (Happy Travel, Visa4you и Park lane), зарегистрированных в Москве по одному адресу.

По меньшей мере 95 клиентов этих агентств въехали в Италию по визам, выданным с нарушениями: например, заявители не были резидентами Узбекистана. Кроме того, имена большинства россиян отсутствовали в реестре въезда в посольство, это означает, что не приходили туда лично.