Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас

748

 

 

 

 

 

Новости

Экс-посла Италии в Узбекистане арестовали за незаконную выдачу шенгенских виз гражданам России

The Insider
Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе. Фото: Facebook

Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе. Фото: Facebook

В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе. Как пишет La Repubblica, дипломат и его предполагаемая сообщница Татьяна Тараканова обвиняются в создании незаконной схемы выдачи шенгенских виз в итальянском посольстве в Ташкенте.

Пападиа был послом в Узбекистане с декабря 2024 по декабрь 2025 года. По данным следствия, после вступления в должность он взял на себя управление визовым отделом. Вскоре после этого он организовал перевод в этот отдел Таракановой — гражданки России и Италии, которая в прошлом работала вместе с Пападиа в итальянском консульстве в Москве.

Утверждается, что Пападиа и Тараканова наладили выдачу долгосрочных шенгенских виз гражданам России за плату. По данным следствия, россияне платили за визу от €4000 до €16000. В схеме участвовали также три российских турагентства (Happy Travel, Visa4you и Park lane), зарегистрированных в Москве по одному адресу.

По меньшей мере 95 клиентов этих агентств въехали в Италию по визам, выданным с нарушениями: например, заявители не были резидентами Узбекистана. Кроме того, имена большинства россиян отсутствовали в реестре въезда в посольство, это означает, что не приходили туда лично.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  2. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. Переток влияния. Как операция США против Ирана и блокада пролива привели к усилению Китая, Украины и Турции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте