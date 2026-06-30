Страны ЕС продолжат выдавать шенгенские визы россиянам, несмотря на сообщения российских СМИ о подготовке полного запрета — «Вот Так»

Полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам не будет — об этом изданию «Вот Так» заявили европейские чиновники. По их словам, ввести тотальный визовый запрет в принципе невозможно.

При этом пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт рассказал корреспонденту «Вот Так», что брюссельские чиновники действительно готовят рекомендации странам-участницам по дополнительным ограничениям на выдачу виз. Эта работа, по его словам, ведется в рамках предстоящего пересмотра Визового кодекса. Ранее в очередном санкционном пакете уже были введены ограничения на выдачу виз нынешним и бывшим российским комбатантам. Ламмерт сказал:

«Мы ищем способ ввести дополнительные целевые визовые ограничения в рамках предстоящего пересмотра Визового кодекса. Мы будем и далее реагировать на угрозы безопасности, связанные с враждебными действиями третьих стран».

По данным источников «Вот Так» в Брюсселе, тотальный визовый запрет неосуществим по двум причинам: решение о визах каждая страна принимает самостоятельно, а прецедентов блокировки виз для целой нации в истории еще не было. Связь обсуждения новых ограничений с сентябрьскими выборами в Государственную думу, как об этом писали российские СМИ, Ламмерт также не подтвердил.

О том, что Евросоюз готовит полный запрет на выдачу туристических шенгенских виз россиянам, 30 июня писали «Известия» со ссылкой на неназванный «европейский источник» — там же упоминали, что с похожей инициативой ранее выступали представители фракции ХДС/ХСС в Европарламенте. Связь визового запрета с выборами в Госдуму в разговоре с «Известиями» допустил депутат Европарламента Фернан Картхайзер, заявивший, что таким образом Брюссель якобы намерен дестабилизировать российское общество перед голосованием. До 2025 года Картхайзер состоял во фракции Европейских консерваторов и реформистов, но был исключен из нее после поездки в Москву.

Когда в конце 2025 года стало известно, что по решению Европейской комиссии большинству владельцев российских паспортов больше не будут выдаваться многократные шенгенские визы, The Insider писал, что принятые меры ударят исключительно по уязвимым категориям — преследуемым режимом россиянам и их родственникам.