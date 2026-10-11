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Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян. Их представят в январе 2027 года

The Insider
Фото: Point

Фото: Point

Еврокомиссия планирует в январе 2027 года представить новые ограничения на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников. Меры разрабатываются на фоне опасений по поводу диверсий и других гибридных атак, которые европейские власти связывают с Москвой.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер рассказал изданию, что Еврокомиссия готовит соответствующую инициативу на январь. По его словам, Стокгольм хотел бы введения новых ограничений еще раньше. Подготовку мер подтвердил и еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер, призвавший государства ЕС сократить выдачу виз россиянам. «Никогда не знаешь, кто на самом деле эти туристы», — заявил он.

Несмотря на действующие ограничения, Россия остается одной из пяти стран мира с наибольшим числом заявлений на шенгенские визы. По данным Еврокомиссии, в 2025 году из России подали 679 тысяч заявлений на краткосрочные шенгенские визы — это четвертое место по количеству заявок после Китая, Турции и Индии. Заявлений стало на 12% больше, чем годом ранее, а количество выданных виз выросло на 14,2%, до 618,8 тысячи. При этом доля отказов снизилась с 7,5 до 6,4%.

Стреммер считает, что многократные визы, позволяющие россиянам неоднократно въезжать в Шенгенскую зону, создают угрозу безопасности Европы на фоне диверсий, поджогов и других операций российских спецслужб. При этом пока неизвестно, какие именно категории виз затронут новые ограничения, которые готовит Еврокомиссия.

Отдельно Эстония добивается запрета на въезд в Евросоюз бывшим российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины. По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахкны, речь может идти примерно о 650 тысячах человек. Он опасается, что российские спецслужбы будут использовать бывших военных для организации терактов и других нападений в Европе. Эстонские власти выступают за персональные запреты на въезд для таких людей.

Вопрос дополнительных ограничений планируется обсудить на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 12 октября. Некоторые государства также намерены добиваться новых ограничений для российских дипломатов.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что на следующей неделе поднимет на заседании Европейского совета вопрос о полном прекращении выдачи туристических виз россиянам. Он объяснил инициативу угрозой диверсий со стороны России. Еще в июне 11 европейских стран призвали Еврокомиссию разработать единые ограничения, поскольку действующие рекомендации по выдаче виз применяются государствами Шенгенской зоны неравномерно. Тогда Еврокомиссия обещала представить новые меры не раньше 2027 года.

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Публикация:«Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян. Их представят в январе 2027 года»

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