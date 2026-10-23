«Дочка» немецкой сети Metro отправила 1 млрд рублей на войну против Украины. Путин передал ее активы во временное управление месяц назад

Торговая сеть Metro передала в фонд «Народный фронт. Всё для Победы!» 1 млрд рублей. Об этом сообщили в «Народном фронте» (НФ). Там отметили, что деньги, полученные от российской «дочки» немецкой сети, будут направлены на закупку техники, «необходимой для военных на передовой СВО». Президент РФ Владимир Путин 28 сентября передал во временное управление российский бизнес компании. Как писал The Insider, до этого сеть уже участвовала в раздаче помощи российским военнослужащим. При этом украинская «дочка» Metro передавала помощь ВСУ.

В сообщении НФ подчеркивается, что Metro, «перешедшая под временное управление в сентябре 2026 года», передала 1 млрд рублей на нужды российских военных, участвующих в полномасштабном вторжении в Украину. Там подчеркнули, что направят эти деньги на закупку военной техники. Первый замруководителя исполкома НФ Сергей Горбунов заявил:

«Вклад организации позволит решить срочные вопросы с приобретением мощного проходимого транспорта, систем связи и разведки, борьбы с беспилотниками противника и других вещей, необходимых бойцам СВО».

Пресс-служба НФ цитирует и генерального директора Metro в России Йоханнеса Толая, который заявил:

«Как часть экономической системы России, мы видим важным участие в стратегических инициативах государства».

Путин 28 сентября передал во временное управление акционерному обществу «УК Торг РУС» 100% ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» и ООО «Ритейл Проперти 5» — то есть российские активы немецкой Metro AG. В головном офисе сети заявили, что после указа Путина формально компания остается собственником российского бизнеса, но больше не обладает операционным контролем над ним. Российская сеть насчитывает 91 торговый центр, там работают около 9 тысяч человек.

Как выяснил The Insider, по итогам 2025 года российский бизнес Metro располагал активами на 130,5 млрд рублей, его выручка составляла 260,3 млрд, а чистая прибыль – 4,4 млрд.

Ранее The Insider также установил, что магазин Metro в Самаре в 2022 году как минимум дважды бесплатно передавал продукты для российских военнослужащих. При этом украинское подразделение сети передавало помощь Вооруженным силам Украины.