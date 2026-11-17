Министерство торговли США прорабатывает ограничение удаленного доступа к ИИ-чипам со стороны китайских компаний. Новые ограничительные меры были приняты на фоне скандала с гендиректором Nvidia и его любовницей, котрую подозревают в работе на китайские спецслужбы. Об этом пишут Bloomberg и CBS News.

Новое постановление, выпущенное Министерством торговли в этот понедельник, ужесточает правила экспорта ИИ-чипов из США. Теперь для экспорта, реэкспорта или передачи передовых разработок в Бразилию, Индонезию, Малайзию, Сингапур или Таиланд потребуется дополнительная лицензия.

Все дело в том, что эти страны считаются слабыми звеньями в попытках предотвратить поставки микрочипов в Китай. Они становились транзитными пунктами для пересылки технологий Пекину, либо на их территории размещались центры обработки данных, к которым китайские клиенты получали удаленный доступ. Министерство формулирует эту угрозу как «повышенный риск нецелевого использования».

Новые правила экспорта микросхем распространяются только на самые передовые разработки.

Документ был опубликован спустя несколько дней после ухода с поста гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга. Это произошло на фоне скандала с его любовницей, которую американские спецслужбы подозревают в работе на правительство Китая. В конце позапрошлой недели Хуанг признался, что состоял в романтических отношениях с Элис Хуанг, также известной как Хуан Лэ, — руководительницей сингапурской компании Megaspeed, одного из крупнейших покупателей чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии.

Как выяснило позже агентство Bloomberg, ее компания закупила контрабандные чипы для ИИ, которые затем обнаружили в дата-центре в Шанхае. Изначально чипы купила у Dell Technologies Inc сторонняя сингапурская компания, затем их выкупила компания Элис из Малайзии. Спустя некоторое время их обнаружили в отчетности шанхайской компании Shanghai Longteng Intelligent Computing, одним из основателей которой и является любовница экс-главы Nvidia.

Позже выяснилось, что американский Минфин несколько месяцев выступал за ограничения против сингапурской Megaspeed International, однако решение оставалось за Министерством торговли во главе с Говардом Лутником. Те так и не приняли мер.