Главы Uber, Shopify и Epic Games вместе со 106 тысячами человек потребовали вернуть Дженсену Хуангу пост гендиректора Nvidia

Петицию с требованием восстановить Дженсена Хуанга в должности гендиректора Nvidia подписали более 106 тысяч человек, пишет The Wall Street Journal. Сайт Stand With Jensen с открытым письмом совету директоров сделал сотрудник Nvidia на платформе Replit. Отмечается, что сайт не справлялся с наплывом посетителей. Глава Replit Амджад Масад снял ограничение в 200 подписей в минуту и добавил капчу против ботов.

Письмо подписали сооснователь Uber Трэвис Каланик, глава Shopify Тобиас Лютке, гендиректор Epic Games Тим Суини и инвестор Гэвин Бейкер. Несколько известных сотрудников Nvidia заявили, что их имена оказались в списке, хотя они ничего не подписывали. Сторонники называют Хуанга проамериканским руководителем, на котором держится развитие открытого ИИ в США.

Сам Хуанг обсуждает с близкими людьми возможность вернуться на пост гендиректора, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Один из его союзников рассказал газете, что руководители компаний Кремниевой долины собирают штаб для борьбы за возвращение Хуанга и попробуют получить поддержку Белого дома. По его словам, сам Хуанг эти усилия поддерживает.

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News призвал совет директоров искать нового гендиректора за пределами Nvidia. Он указал на признаки «культуры несоблюдения правил» в компании и потребовал проверить продажи чипов в Юго-Восточную Азию, откуда их могли переправлять в Китай. Бессент заявил:

«Думаю, в ближайшие десять дней нам нужны ответы от совета директоров и внешних юристов».

Бейкер и глава Altimeter Capital Брэд Герстнер в открытом письме попросили совет не назначать постоянного преемника, пока не завершатся расследования. Совет директоров Nvidia сообщил, что нанял кадровое агентство, но с кандидатами пока не связывался. Временно компанию возглавляет Колетт Кресс, которая 13 лет была финансовым директором при Хуанге.

Хуанг 12 ноября ушел с постов президента и гендиректора Nvidia и покинул совет директоров. До этого он признал романтические отношения с Элис Хуанг. Она руководила сингапурской Megaspeed, одним из крупнейших покупателей чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии. Американские спецслужбы подозревают ее в передаче информации китайской разведке. Сам Хуанг говорит, что не знал о ее связях со спецслужбами КНР.