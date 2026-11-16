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Китайский стартап DeepSeek обучил новую ИИ-модель на запрещенных к экспорту в Китай чипах Nvidia Blackwell — Reuters

The Insider
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Китайский ИИ-стартап DeepSeek обучил новую модель на чипах Nvidia Blackwell — самых передовых ИИ-процессорах американской компании, экспорт которых в Китай запрещен. Об этом Reuters рассказал высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа. Модель могут представить уже на следующей неделе.

По словам чиновника, в США ожидают, что DeepSeek сотрет технические следы, выдающие использование американских чипов. Сами Blackwell, вероятно, установлены в дата-центре компании во Внутренней Монголии — автономном районе Китая. Как стартап получил чипы и откуда об этом узнали американские власти, собеседник агентства не уточнил, но подчеркнул: «Мы не поставляем Blackwell в Китай».

Кроме того, по его данным, новая модель, скорее всего, создавалась с помощью «дистилляции» моделей американских разработчиков, в том числе Anthropic, Google, OpenAI и xAI. При таком методе более мощная модель оценивает ответы новой и фактически передает ей свои знания. Ранее в подобном DeepSeek обвиняли OpenAI и Anthropic.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что китайские власти против «проведения идеологических границ» и чрезмерного использования экспортного контроля. Поставки Blackwell в Китай американские правила сейчас запрещают. В декабре Трамп разрешил китайским компаниям покупать вторые по мощности чипы Nvidia — H200, однако их поставки до сих пор не начались.

О том, что DeepSeek, вероятно, работает на запрещенных к экспорту в Китай чипах Blackwell, сообщалось в декабре прошлого года. По этим данным, чипы ввезли контрабандой, а серверы перед доставкой разобрали. После этого Reuters писал, что Nvidia собирается внедрить технологию отслеживания местоположения своих чипов для борьбы с контрабандой.

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Публикация:«Китайский стартап DeepSeek обучил новую ИИ-модель на запрещенных к экспорту в Китай чипах Nvidia Blackwell — Reuters»

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