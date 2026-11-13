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США обсуждают ужесточение экспортных ограничений для поставок ИИ-чипов в страны Юго-Восточной Азии на фоне скандала с экс-главой Nvidia

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Министерство торговли США работает над новыми экспортными правилами, которые ужесточат поставки ИИ-чипов в страны Юго-Восточной Азии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Внимание к правилам экспорта столь чувствительных технологий выросло на фоне скандала с гендиректором Nvidia и его любовницей, котрую подозревают в работе на китайские спецслужбы. 

Над новыми правилами работает Бюро промышленности и безопасности — агентство Министерства торговли США, которое и занимается регулированием экспорта. По данным WSJ, сейчас Бюро разрабатывает правила, которые должны предотвратить доступ китайских технологических компаний к мощным чипам искусственного интеллекта, закупленным компаниями из соседних стран.

Так, к группе государств, в отношении которых введены жесткие экспортные ограничения, будут добавлены семь стран, включая Малайзию, Таиланд, Индонезию и Сингапур. Эти страны стали слабыми звеньями в попытках предотвратить поставки микрочипов в Китай: они либо становились транзитными пунктами для пересылки технологий Пекину, либо на их территории размещались центры обработки данных, к которым китайские клиенты получали удаленный доступ. 

Повышенный интерес к этой проблеме спровоцировал недавний скандал, связанный с теперь уже бывшим гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом и его отношениями с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг. Как выяснило агентство Bloomberg, ее компания закупила контрабандные чипы для ИИ, которые затем обнаружили в дата-центре в Шанхае. Изначально чипы купила у Dell Technologies Inc сторонняя сингапурская компания, затем их выкупила компания Элис из Малайзии. Спустя некоторое время их обнаружили в отчетности шанхайской компании Shanghai Longteng Intelligent Computing, одним из основателей которой и является любовница экс-главы Nvidia. 

Масштабы ожидаемых ужесточений пока неясны. 

Кроме того, как отмечают американские СМИ, в Белом доме начали искать виновных в скандале и в министерстве торговли. В частности, по данным Reuters, высокопоставленные чиновники обсуждают вопрос об увольнении министра торговли Говарда Лютника. Некоторые советники президента, как пишет WSJ, даже считают, что Лютник прикрывал Nvidia и Хуанга, бездействуя в вопросах безопасности экспортного контроля. 

Лютника и раньше критиковали за то, что он не предпринял достаточных мер для ограничения поставок чипов для ИИ в Китай, однако претензии к его работе стали звучать еще чаще на фоне скандала с Nvidia. 

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Публикация:«США обсуждают ужесточение экспортных ограничений для поставок ИИ-чипов в страны Юго-Восточной Азии на фоне скандала с экс-главой Nvidia»

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