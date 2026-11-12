Гендиректор Nvidia покинул свой пост

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг уходит в отставку со своего поста и покидает совет директоров компании. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Хуанг уходит с поста президента, гендиректора и также выходит из совета директоров корпорации. Пост гендиректора временно займет финансовый директор и исполнительный вице-президент компании Колетт Кресс.

«Совет директоров начинает поиск постоянного генерального директора и рассмотрит внутренних и внешних кандидатов», — говорится в заявлении компании.

Как пишет агентство Reuters, на фоне объявления о том, что Хуанг покидает свой пост, акции Nvidia упали до 10%.

Уход Хуанга из компании произошел на фоне скандала с его любовницей, которую американские спецслужбы подозревают в работе на правительство Китая. В конце прошлой недели Хуанг признался, что состоял в романтических отношениях с Элис Хуанг, также известной как Хуан Лэ, — руководительницей сингапурской компании Megaspeed, одного из крупнейших покупателей чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии.

Американские власти более года следили за этой женщиной и выяснили, что она передавала информацию непосредственно властям КНР. Министерство торговли США подозревало Megaspeed в содействии поставкам в Китай передовых чипов Nvidia в обход американских экспортных ограничений.

Президент США Дональд Трамп позже заявил, что ФБР ведет собственное расследование в отношении гендиректора Nvidia. Сам Дженсен Хуанг утверждает, что не знал о связи Элис Хуанг с китайскими спецслужбами. Американский президент его публично поддержал.

Против Nvidia и ее генерального директора Дженсена Хуанга был подан коллективный иск — их обвиняли в мошенничестве в отношении акционеров. Авторы иска посчитали, что от акционеров скрыли информацию о том, что связь Дженсена с Элис вызывает опасения по поводу национальной безопасности и угрожает репутации и перспективам бизнеса Nvidia.

Газета The New York Times также выяснила, что Хуанг состоял в романтических отношениях с одной из топ-менеджеров компании — вице-президентом по здравоохранению Кимберли Пауэлл.