Трамп объявил, что ФБР проверяет главу Nvidia Дженсена Хуанга, признавшего роман с предполагаемой китайской шпионкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР проверяет ситуацию вокруг гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга. В воскресенье Хуанг признал, что у него был роман с женщиной, которую американские власти считают китайской шпионкой. Об этом пишет Financial Times. По словам Трампа, он узнал об этой истории «не так давно».

Выступая перед журналистами в Белом доме в понедельник, американский президент сказал:

«Мы разберемся. Я знаю, что ФБР изучает это в связи с чем-то другим».

Он также добавил, что в тот же день поговорил с Хуангом. По словам Трампа, глава Nvidia «полностью» отрицает, что знал о работе женщины на китайскую разведку, и президент ему «действительно верит».

Ранее сообщалось, что еще в мае Трампу доложили о секретном меморандуме, где упоминался роман Хуанга с Элис Хуанг, топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed, которая была клиентом Nvidia. Трамп допустил, что об этом «могли упомянуть», но на него это «не произвело особого впечатления». Обсуждать ситуацию с Си Цзиньпином на встрече в Шэньчжэне на следующей неделе он, по его словам, не собирается.

На фоне скандала акции Nvidia, капитализация которой составляет $4,3 трлн, в понедельник, 9 ноября, упали на 4,3%. Совет директоров компании начал внутреннее расследование, а в Конгрессе призвали к проверкам. Хуанга поддержал Илон Маск, назвавший его незаменимым для лидерства США в сфере ИИ.

6 ноября FT сообщила, что, по мнению американских властей, Элис Хуанг завербовало Министерство госбезопасности Китая. Megaspeed в США подозревают в контрабанде чипов Nvidia в Китай в обход экспортных ограничений. Еще 29 октября The New York Times писала, что глава Nvidia стал целью китайской шпионской операции, а МИД КНР назвал эти сообщения «беспочвенными домыслами».