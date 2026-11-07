FT: Власти США считают, что у главы Nvidia Дженсена Хуанга был роман с китаянкой, завербованной разведкой КНР

Американское правительство полагает, что у генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга были романтические отношения с женщиной, которую завербовало Министерство госбезопасности Китая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет об Элис Хуанг, топ-менеджере сингапурской компании Megaspeed, которая покупает продукцию Nvidia.

Меморандум на основе данных американской разведки чиновники подготовили в этом году. Документ передали узкому кругу высокопоставленных представителей администрации Белого дома незадолго до поездки Дональда Трампа в Пекин на саммит с Си Цзиньпином. Ранее в компании заявляли, что Хуанг ежегодно встречается с тысячами руководителей фирм-клиентов.

Megaspeed, которую в 2023 году выделили из китайской игровой компании, власти США подозревают в контрабанде передовых чипов Nvidia в Китай в обход экспортных ограничений. Внутренняя проверка Nvidia нарушений не выявила. По данным FT, американские чиновники, отвечающие за нацбезопасность, недовольны Хуангом, ведь в этом году он лично уговаривал Трампа разрешить продажу китайским клиентам ИИ-чипов H200.

Хуанг неоднократно встречался с Трампом после начала его второго срока. В мае, узнав, что главы Nvidia нет среди бизнесменов, улетевших с ним в Китай, Трамп позвонил ему, и Хуанг поднялся на борт президентского самолета во время остановки на Аляске. В сентябре он присутствовал на торжественном ужине, который Трамп устроил в честь визита Си в США.

29 октября The New York Times сообщила, что, по выводам американской разведки, Элис Хуанг передавала информацию Пекину, а глава Nvidia стал целью китайской шпионской операции. По данным газеты, Трампу доложили об этом около года назад, но он ничего не предпринял. В Nvidia назвали контакты Хуанга с представительницей Megaspeed обычной деловой практикой, а МИД Китая — «беспочвенными домыслами». Накануне публикации FT республиканцы, возглавляющие профильные комитеты Палаты представителей, попросили Хуанга дать закрытые показания.

Ранее сообщалось, что китайские и российские агенты используют «сексуальную войну» для шпионажа за специалистами из Кремниевой долины.