Nvidia начала расследование в отношении своего главы Дженсена Хуанга из-за его романа с предполагаемой китайской шпионкой

Совет директоров Nvidia начал независимое расследование в отношении генерального директора и сооснователя компании Дженсена Хуанга после того, как тот признался во внебрачной связи с женщиной, которую американские спецслужбы считают агентом китайской разведки. Как сообщает The New York Times, американские власти более года следили за этой женщиной и установили, что она передавала информацию непосредственно Пекину.

63-летний Хуанг признался в отношениях с Элис Хуанг, также известной как Хуан Лэ, — руководительницей сингапурской компании Megaspeed, одного из крупнейших покупателей чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии.

«Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправдания. Я глубоко сожалею», — заявил Хуанг в обращении к сотрудникам компании.

Совет директоров Nvidia сообщил, что пока не располагает свидетельствами утечки коммерческих секретов компании или нанесения ущерба национальной безопасности США. Для проведения расследования будут привлечены независимые юристы, в выборе которых Хуанг участвовать не будет. Сам он согласился сотрудничать с проверкой и продолжит руководить компанией.

Китайская разведка завербовала женщину специально для установления контакта с Хуангом

По данным The New York Times, американские власти начали наблюдение за Элис Хуанг более года назад в рамках расследования деятельности Megaspeed. Министерство торговли США подозревало компанию в содействии поставкам в Китай передовых чипов Nvidia в обход американских экспортных ограничений.

В ходе наблюдения спецслужбы установили, что Элис Хуанг поддерживает связь с гражданином США, которым оказался Дженсен Хуанг. Ознакомившиеся с разведывательными материалами чиновники пришли к выводу, что их отношения носили романтический характер.

Весной 2026 года под руководством госсекретаря Марко Рубио был подготовлен совершенно секретный меморандум. Согласно изложенным в нем разведывательным данным, Элис Хуанг была завербована Министерством государственной безопасности Китая специально для того, чтобы установить контакт с главой Nvidia.

Документ распространили среди американских чиновников незадолго до поездки Дональда Трампа в Китай.

Первоначально Nvidia и сам Хуанг отрицали необычный характер отношений с Элис Хуанг. Еще в прошлом месяце глава компании утверждал в интервью Bloomberg, что их контакты были исключительно деловыми и связаны с Megaspeed. Однако материалы американской разведки, по данным NYT, противоречили этим заявлениям.

Компания предполагаемой шпионки закупила у Nvidia чипов на $4,8 млрд

Megaspeed была создана в 2023 году после выделения сингапурского подразделения китайской компании, занимавшейся онлайн-играми. Это произошло вскоре после введения США масштабных ограничений на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай.

Элис Хуанг первоначально значилась управляющим директором Megaspeed, а впоследствии называла себя ее генеральным директором. С июня 2024 года компания закупила у Nvidia чипов более чем на $4,8 млрд, став одним из крупнейших клиентов производителя в Юго-Восточной Азии.

При этом Megaspeed продолжала сотрудничать с Nvidia даже после появления информации о расследовании Министерства торговли США, проверявшего возможное участие компании в обходе экспортных ограничений.

The New York Times также изучила деловые связи Элис Хуанг. Согласно собранным журналистами корпоративным документам, ранее она работала в нескольких крупных китайских банках, а затем перешла в шанхайский инвестиционный фонд, связанный с технологическими компаниями и инвесторами в сфере дата-центров.

Связанная с фондом сеть компаний участвовала в строительстве крупного дата-центра под Шанхаем, обслуживающего Tencent. Кроме того, она имела финансовые связи с китайским военно-промышленным комплексом через инвестиции в дочернюю структуру China Electronics Technology Group — одного из крупнейших производителей военной техники и технологий в КНР.

Хуанг встречался с предполагаемой шпионкой в Тайбэе

По данным NYT, Хуанг и Элис Хуанг неоднократно проводили время вместе на мероприятиях и встречах с руководителями технологических компаний.

В июне 2024 года после технологической выставки в Тайбэе они вместе с другими представителями индустрии искусственного интеллекта пили виски в баре. Год спустя они ужинали в ресторане Тайбэя в компании других топ-менеджеров.

Тайваньские СМИ запечатлели, как Элис Хуанг поцеловала главу Nvidia в щеку, а также стояла позади него во время общения с журналистами.

После публикаций о слежке за Элис Хуанг отношения главы Nvidia с предполагаемой шпионкой привлекли внимание Конгресса США. Законодатели потребовали от Хуанга объяснений, в том числе, вероятно, под присягой.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что Хуанг и совет директоров Nvidia обязаны ответить Конгрессу на вопросы о его отношениях с предполагаемой сотрудницей китайской разведки.

Республиканец Майкл Маккол, заместитель председателя комитета Палаты представителей по внутренней безопасности, назвал произошедшее «классическим приемом из арсенала Коммунистической партии Китая» и призвал немедленно приостановить поставки передовых американских чипов в Китай до выяснения всех обстоятельств.

Трамп защитил Хуанга и заявил, что готов взять его в Китай

Несмотря на скандал, Дональд Трамп публично поддержал главу Nvidia. В воскресенье вечером президент заявил журналистам, что по-прежнему готов взять Хуанга в свою предстоящую поездку в Китай.

«Я не слышал, чтобы он сделал что-то плохое. Он имел дело с одним человеком, но, знаете, так поступают и все остальные», — сказал Трамп.

Президент сообщил, что не обсуждал ситуацию с Хуангом. Он также заявил, что не сожалеет о своем решении ничего не предпринимать после того, как около года назад американские спецслужбы уведомили его о наблюдении за Элис Хуанг.

«Я думаю, он порядочный человек. Думаю, у него, вероятно, есть какое-то объяснение. Нужно его выслушать», — заявил Трамп.

На вопрос, должен ли Хуанг оставаться генеральным директором Nvidia, президент ответил утвердительно.

Совет директоров компании также выразил доверие Хуангу. Представитель Nvidia Джон Риццо заявил, что расследование не повлияет на работу производителя чипов, а его руководитель продолжит исполнять свои обязанности без перерыва.

Nvidia является одной из самых дорогих компаний мира и ключевым поставщиком вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта. Хуанг играет центральную роль в управлении компанией: около 60 руководителей находятся в его непосредственном подчинении. Его близость к администрации Трампа и значение Nvidia для американской технологической индустрии делают возможные контакты с китайской разведкой особенно чувствительным вопросом для Вашингтона.