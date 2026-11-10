Акционеры Nvidia подали в суд на компанию из-за романа ее гендиректора с предполагаемой китайской шпионкой

Против Nvidia и ее генерального директора Дженсена Хуанга подали коллективный иск, обвинив их в мошенничестве в отношении акционеров. Поводом стало расследование связи Хуанга с предполагаемой шпионкой из Китая, о котором стало известно накануне. Об этом пишет Reuters.
Жалоба была подана в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния). В ней корпорацию и ее главу обвиняют в том, что они ввели в заблуждение акционеров в связи с романом Хуанга с Элис Хуанг — последнюю американские спецслужбы считают агентом китайской разведки.
Авторы иска считают, что от акционеров скрыли информацию о том, что эта связь вызывает опасения по поводу национальной безопасности и угрожает репутации и перспективам бизнеса Nvidia. О возможной связи главы компании с китайской шпионкой газета The New York Times писала еще в конце октября — примерно две недели назад.
Сам Хаунг признался в измене своей жене и отношениях с Элис в это воскресенье, 8 ноября. Элис Хуанг также известна как Хуан Лэ. Она руководила сингапурской компанией Megaspeed — одним из крупнейших покупателей чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии.
По данным газеты The New York Times, американские власти начали наблюдение за Элис Хуанг более года назад. Весной 2026 разведка пришла к выводу, что Элис была завербована Министерством государственной безопасности Китая специально для того, чтобы установить контакт с главой Nvidia. До прошлого воскресенья Дженсен отрицал отношения с ней.
Совет директоров компании проводит собственное расследование. Президент США Дональд Трамп в понедельник также заявил, что дело расследует и ФБР. Американский лидер на фоне скандала, впрочем, публично поддержал главу Nvidia:
«Я задал ему вопрос: „Вы хоть немного подозревали, что она шпионка?“ Он ответил: „Я понятия не имел, что она шпионка“, и я ему действительно поверил», — пересказал он свой диалог с Дженсеном Хуангом.
Акции компании на этом фоне закрылись в понедельник с падением более чем на 4%. Состояние Хуанга тоже пострадало: только за первые полчаса торгов он потерял $7,4 млрд.