Акционеры Nvidia подали в суд на компанию из-за романа ее гендиректора с предполагаемой китайской шпионкой

Против Nvidia и ее генерального директора Дженсена Хуанга подали коллективный иск, обвинив их в мошенничестве в отношении акционеров. Поводом стало расследование связи Хуанга с предполагаемой шпионкой из Китая, о котором стало известно накануне. Об этом пишет Reuters.

Жалоба была подана в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния). В ней корпорацию и ее главу обвиняют в том, что они ввели в заблуждение акционеров в связи с романом Хуанга с Элис Хуанг — последнюю американские спецслужбы считают агентом китайской разведки.

Авторы иска считают, что от акционеров скрыли информацию о том, что эта связь вызывает опасения по поводу национальной безопасности и угрожает репутации и перспективам бизнеса Nvidia. О возможной связи главы компании с китайской шпионкой газета The New York Times писала еще в конце октября — примерно две недели назад.