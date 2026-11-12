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У главы Nvidia Дженсена Хуанга, которого подозревают в связи с китайской шпионкой, также был роман с сотрудницей компании — источники NYT

The Insider
Дженсен Хуанг. Фото: The New York Times

Дженсен Хуанг. Фото: The New York Times

Глава Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с одним из топ-менеджеров компании — вице-президентом по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Об этом The New York Times анонимно рассказали пятеро сотрудников Nvidia. Как отмечает издание, в кодексе поведения компании прописано, что сотрудникам следует избегать «личных отношений» и что сообщения о подобном поведении должны быть расследованы. 

Двое собеседников NYT рассказали, что существует видео, запечатлевшее нежные взаимоотношения Хуанга и Пауэлл, снятое в марте этого года в отеле в Сан-Хосе во время конференции Nvidia. Журналисты подчеркивают, что саму запись они не видели. И 63-летний Хуанг, и 48-летняя Пауэлл состоят в браке.

Кимберли Пауэлл

Кимберли Пауэлл

Фото: The New York Times

Ранее в ноябре стало известно, что совет директоров Nvidia начал расследование в отношении генерального директора и сооснователя компании Дженсена Хуанга: тот признался во внебрачной связи с женщиной, которую американские спецслужбы считают агентом китайской разведки. Речь идет об Элис Хуанг, также известной как Хуан Лэ, — руководительнице сингапурской компании Megaspeed, одного из крупнейших покупателей чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии. Американские власти более года следили за этой женщиной и выяснили, что она передавала информацию непосредственно властям КНР.

Министерство торговли США подозревало Megaspeed в содействии поставкам в Китай передовых чипов Nvidia в обход американских экспортных ограничений. В ходе наблюдения спецслужбы установили, что Элис Хуанг поддерживает связь с гражданином США, которым оказался Дженсен Хуанг. Ознакомившиеся с разведывательными материалами чиновники пришли к выводу, что их отношения носили романтический характер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР ведет собственное расследование в отношение гендиректора Nvidia. Сам Дженсен Хуанг утверждает, что не знал о связи Элис Хуанг с китайскими спецслужбами.

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Публикация:«У главы Nvidia Дженсена Хуанга, которого подозревают в связи с китайской шпионкой, также был роман с сотрудницей компании — источники NYT»

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