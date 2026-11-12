У главы Nvidia Дженсена Хуанга, которого подозревают в связи с китайской шпионкой, также был роман с сотрудницей компании — источники NYT

Глава Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с одним из топ-менеджеров компании — вице-президентом по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Об этом The New York Times анонимно рассказали пятеро сотрудников Nvidia. Как отмечает издание, в кодексе поведения компании прописано, что сотрудникам следует избегать «личных отношений» и что сообщения о подобном поведении должны быть расследованы.

Двое собеседников NYT рассказали, что существует видео, запечатлевшее нежные взаимоотношения Хуанга и Пауэлл, снятое в марте этого года в отеле в Сан-Хосе во время конференции Nvidia. Журналисты подчеркивают, что саму запись они не видели. И 63-летний Хуанг, и 48-летняя Пауэлл состоят в браке.