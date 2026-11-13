Контрабандные ИИ-чипы, установленные в дата-центре в Шанхае, попали туда через компанию вероятной любовницы экс-главы Nvidia — Bloomberg

Китайская компания Элис Хуанг, которую подозревают в романтической связи с экс-главой Nvidia Дженсеном Хуангом и работе на китайскую разведку, закупила контрабандные чипы для ИИ, установленные в дата-центре в Шанхае. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые, как отмечает агентство, представляют собой наиболее явное свидетельство того, что сети китайских компаний во главе с Элис Хуанг удалось незаконно получить оборудование Nvidia.

По словам источника, знакомого с ситуацией, часть серверов, оснащенных чипами Nvidia, изначально была продана Aperia Cloud Services — облачному провайдеру со штаб-квартирой в Сингапуре, входившему в сеть официальных партнеров Nvidia. Однако, как показывают документы, впоследствии оборудование было вывезено из Сингапура и оказалось в распоряжении компании Megaspeed, основанной Элис Хуанг в 2023 году. В частности, Aperia купила у Dell Technologies Inc. 22 сервера, оснащенных чипами Nvidia H800. Поставки этих чипов в Китай власти США запретили в 2023 году.

Dell заявила, что прекратила все продажи и поддержку Aperia International в феврале 2025 года из-за опасений перед несанкционированным перенаправлением продукции. Тогда же, в феврале 2025 года, в Сингапуре был арестован генеральный директор Aperia по обвинению в мошенничестве в отношении поставщиков серверов. В мае того же года Дженсен заявил, что нет никаких доказательств передачи чипов. В Nvidia также заявляли, что к моменту ареста гендиректора Aperia уже перестали работать с этой компанией. Впоследствии Nvidia исключила Aperia из своего официального списка партнеров (Nvidia Cloud Partners, NCP).

Оборудование, купленное компанией Aperia у Dell, фигурирует в отчетности одного из подразделений фирмы Shanghai Longteng Intelligent Computing среди 193 серверов, установленных в Шанхае. Эти серверы в январе 2025 года были переданы китайской компанией в качестве залога для получения финансирования. Среди оборудования, общая стоимость которого оценивалась в 485 млн юаней ($73 млн), находились также 52 устройства производства американской компании Super Micro Computer Inc., оснащенные чипами Nvidia H100 или H200, поставки которых в Китай без специальной лицензии запрещены.

Shanghai Longteng Intelligent Computing была основана Элис Хуанг в 2016 году, однако уже в следующем году она передала свою долю в компании новой совладелице — Ю Хуанг. Эту женщину американское бизнес-издание The Information идентифицировало как сестру Элис. Согласно корпоративному реестру, Ю Хуанг оставалась мажоритарным владельцем компании вплоть до января 2026 года. Это значит, что именно она руководила компанией в тот период, когда серверы, установленные в Шанхае, были переданы в качестве залога.

Дата-центр в Шанхае, который называется «Проект дельты реки Янцзы» (Yangtze River Delta Project), возглавляет Кан Вэй. Шанхайские СМИ описывают его как давнего делового и, возможно, романтического партнера Элис Хуанг.

12 ноября Дженсен Хуанг ушел в отставку с поста гендиректора Nvidia. Этому предшествовал скандал, связанный с предполагаемым романом бизнесмена с Элис Хуанг, которую американские власти подозревают в работе на китайские спецслужбы, а компанию Megaspeed — в содействии поставкам в Китай передовых чипов Nvidia в обход американских экспортных ограничений.

В дальнейшем появились сообщения, что у 63-летнего женатого Хуанга также был роман с одним из вице-президентов Nvidia Кимберли Пауэлл и с еще одной неназванной сотрудницей.