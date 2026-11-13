Минфин США месяцами выступал за ограничения против фирмы любовницы экс-главы Nvidia, но Минторг не действовал — глава ведомства

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его ведомство несколько месяцев выступало за ограничения против сингапурской Megaspeed International, где руководящий пост занимала Элис Хуанг, сообщает The Wall Street Journal. По его словам, Минфин и другие федеральные ведомства поддерживали внесение компании в санкционный перечень, однако решение оставалось за Министерством торговли во главе с Говардом Лутником, которое так и не приняло мер.

Дженсен Хуанг, покинувший пост гендиректора Nvidia, состоял в романтических отношениях с Элис Хуанг, которую подозревают в работе на китайскую разведку. Как сообщала WSJ, Бессент и другие высокопоставленные чиновники недавно выступили против Лутника в Овальном кабинете из-за того, что Минторг не ограничил продажу чипов Nvidia в Китай. Другие члены администрации винят самого Бессента, ведь Минфин не ввел санкции ни против Megaspeed, ни против Элис Хуанг.

По данным WSJ, в последние недели Megaspeed фигурировала в обсуждениях о внесении в санкционный список нескольких десятков компаний, в том числе китайских или связанных с ними. Это запретило бы американскому бизнесу работать с ними и подчинило бы их жесткому экспортному контролю. Пока ни одна из фирм в список не попала. Сама Megaspeed ранее называла себя «законопослушной и легитимной компанией».

Megaspeed выделилась из китайской компании в 2023 году и строит дата-центры в Юго-Восточной Азии. Это одна из нескольких фирм региона, наладивших партнерство с Nvidia. Такие компании подозревают в том, что они могут переправлять чипы в Китай и предоставлять их вычислительные мощности китайским клиентам.

12 ноября Nvidia сообщила, что Дженсен Хуанг уходит с постов президента и гендиректора и покидает ее совет директоров. Временно компанию возглавила финансовый директор Колетт Кресс. Ранее Хуанг признал роман с Элис Хуанг, также известной как Хуан Лэ, за которой американские власти следили больше года. Сам он утверждает, что не знал о ее связи с китайскими спецслужбами.