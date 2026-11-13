Зеленский: До сих пор нет объяснений замедления Starshield. 105 конгрессменов потребовали от Трампа восстановить доступ Украины к системе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и министру обороны Украины выяснить у Госдепартамента США, Пентагона и компании SpaceX причины очередного замедления скорости Starshield для украинских военных. Системные ограничения скорости Starshield, военной версии Starlink, фиксируются уже несколько дней. Двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США, в свою очередь, потребовала от администрации президента Дональда Трампа и компании Илона Маска SpaceX восстановить полный доступ к Starshield для украинских военных.

Зеленский сообщил, что министр обороны и главнокомандующий ВСУ во время совещания рассказали об отсутствии объяснений с американской стороны ограничений скорости Starshield. Он отметил:

«К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины для наших сил сохраняется ограничение скорости на уровне 161 км в час, которое делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных „Шахедов“. Четких объяснений до сих пор нет. Поручил МИД Украины и министру обороны Украины активнее взаимодействовать с Госдепартаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX, чтобы получить разъяснения и исправить ситуацию».

Разъяснений от Трампа и SpaceX потребовали и 105 американских конгрессменов из группы поддержки Украины. На странице в соцсети X они опубликовали заявление, в котором выразили «крайнюю обеспокоенность сообщениями из Украины о том, что скорость работы Starshield вновь была ограничена». В обращении отмечается:

«Конгресс ясно дал понять, что способность Украины защищать себя и остальную Европу отвечает жизненно важным национальным интересам США. Мы требуем от администрации Трампа и компании SpaceX предоставить исчерпывающие объяснения того, как и почему это произошло, а также незамедлительно принять меры для восстановления полного доступа [украинских военных] к Starshield».

Обращение от имени 105 конгрессменов подписали сопредседатели двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей Конгресса США – демократы Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Джо Уилсон.

Накануне Зеленский заявил, что сбои в работе Starshield фиксируются вдоль всей линии фронта уже в течение нескольких дней. Он заверил: украинским военным удалось установить, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении скорости. Президент Украины подчеркнул:

«Для нас это прежде всего означает значительное усложнение перехвата российских реактивных дронов. К сожалению, уже есть случаи попаданий из-за того, что средства противовоздушной обороны не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить цели».

Ограничения работы Starshield уже возникали в Украине в середине октября — впервые их зафиксировали примерно 14-го числа. Терминалы связи на украинских дронах также теряли связь при скорости свыше 161 км/ч. Это срывало ряд военных миссий и усложняло перехват российских «Шахедов».

Администрация президента США Дональда Трампа и основатель SpaceX Илон Маск тогда представили противоречивые версии причин этих сбоев. Маск заявил, что любые ограничения должны быть санкционированы военными. Трамп позже отрицал, что он или глава SpaceX вводили какие-либо лимиты. В конце октября ограничения сняли.

Что стало их причиной, так и неизвестно: Пентагон позже отказался проводить собственное расследование. Источники агентства Reuters утверждали, что приказ ограничить работу Starshield поступил из Белого дома. В тот же период Вашингтон активно оказывал давление на Киев, чтобы тот прекратил удары по российским нефтеперерабатывающим объектам. На время было установлено «энергетическое перемирие», но в конце месяца удары возобновились: эти новые атаки вывели из строя уже почти треть мощностей российских НПЗ.