За три месяца власти Грузии выдворили 109 граждан России. Это больше, чем за весь 2025 год

Власти Грузии в период с июля по сентябрь выдворили 109 граждан России, находившихся в стране незаконно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные грузинского МВД. Это в полтора раза больше, чем за весь 2025 год (73 человека).

Издание «NEWSGEORGIA / Новости – Грузия» сообщает, что число россиян, выдворенных с января по сентябрь текущего года, достигло 254 человек. Всего за указанный период из Грузии выдворили за нарушение миграционного законодательства 3170 иностранцев — 2,5 раза больше, чем за весь предыдущий год. Чаще всего выдворяли граждан Турции — 791 человек за первые девять месяцев года. Далее следует Индия (306) и Туркменистан (274). Россия на четвертом месте.

В конце сентября МВД Грузии сообщило, что с начала года из страны выдворили более трех тысяч иностранцев, что стало рекордом. За весь 2025 год Грузия выдворила более 1,3 тысячи иностранных граждан.

Правящая партия «Грузинская мечта» за последний год приняла ряд мер, ужесточающих миграционное законодательство. В частности, упростили процедуру выдворения, а также проведения обысков по месту жительства и работы иностранцев; ужесточили правила выдачи ВНЖ для студентов и супругов граждан Грузии. Иностранцам без постоянного вида на жительство запретили работать гидами, курьерами и таксистами.

В августе правительство расширило полномочия МВД: функции миграционного контроля, которым раньше занимался только профильный департамент, возложили также на криминальную и патрульную полицию. Теперь патрульные экипажи занимаются проверкой документов у иностранцев на улицах и проводят инспекции в заведениях.