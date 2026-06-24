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Новости

В Грузии создадут единую базу данных иностранцев и расширят список причин для выдворения. Поправки вступят в силу 1 июля

The Insider
Фото: Sputnik

Фото: Sputnik

Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, ужесточающие миграционное законодательство. Как сообщает МВД, выступившее инициатором пакета законопроектов, благодаря поправкам Департамент миграции ведомства получит полномочия на проведение оперативно-следственных мероприятий по пресечению незаконной миграции. Кроме того, будут сокращены сроки обжалования решений по выдворению иностранцев.

Поправки включают также следующие пункты.

  • Введение нового типа ВНЖ — для супругов граждан Грузии, который будет выдаваться до получения постоянного вида на жительство. Перед получением ВНЖ пары должны будут пройти проверку в специальной комиссии, которую создадут для выявления фиктивных браков. Заключение фиктивного брака с целью получения ВНЖ или гражданства Грузии повлечет уголовную ответственность.
  • Дополнительные требования для иностранных студентов, поступающих в высшие и профессиональные учебные заведения. В частности, они должны будут сдать экзамен по иностранному или грузинскому языку либо предоставить международный сертификат. Учебное заведение обязано будет передавать в единую информационную систему данные о зачислении, отчислении, перемещениях иностранных студентов. Также для учебных заведений предусмотрена административная ответственность за нарушение правил регистрации иностранных студентов. Иностранцы смогут учиться только в заведениях с государственной аккредитацией.
  • Замена неотбытой части наказания для осужденных иностранцев на депортацию из Грузии и запрет на въезд.

«Sputnik Грузия» сообщает, что поправки предполагают создание единой базы данных иностранных граждан. Отсутствие разрешения на работу и несоблюдение условий выдачи такого разрешения официально станут причиной для выдворения иностранцев.

Ожидается, что поправки будут приняты в ускоренном порядке уже на этой неделе и вступят в силу 1 июля.

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