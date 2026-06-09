Власти Грузии ужесточают правила выдачи ВНЖ. Изменения затронут студентов и супругов граждан страны

В Грузии планируют ужесточить выдачу временных и постоянных видов на жительство для студентов и супругов граждан страны. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел республики, которое подготовило пакет поправок.

При поступлении в учебные заведения иностранцам нужно будет подтвердить знание языка международным сертификатом или сдать экзамен:

«Действующая правовая база не содержит подробного регулирования, касающегося обучения иностранных студентов. На практике встречаются случаи, когда иностранный гражданин формально зачислен в университет, однако его участие в образовательном процессе фактически не подтверждается».

Поправки также касаются иностранцев, которые получают вид на жительство через брак с гражданином Грузии. Для них хотят ввести отдельный тип документа — временное разрешение на проживание до получения постоянного. Перед его выдачей специальная комиссия будет проверять брак на фиктивность. Если его сочтут ненастоящим, то иностранцу будет грозить выдворение, запрет на въезд, штраф, домашний арест или лишение свободы.

Помимо этого, миграционный департамент МВД Грузии получит право на проведение оперативно-розыскных мероприятий для борьбы с нелегальной миграцией. Власти также предлагают ужесточить судебные процедуры по таким делам: сократить сроки обжалования решений, быстрее рассматривать жалобы, а в некоторых случаях разрешить судам принимать решения без устного слушания.

Грузия стала одним из главных направлений релокации россиян после начала полномасштабной войны России против Украины и объявления мобилизации. В страну приехали десятки тысяч российских граждан, в том числе IT-специалисты и предприниматели. До недавнего времени миграционная политика Грузии считалась одной из самых либеральных в регионе, однако с октября 2025 года власти начали ее ужесточать. С 1 марта в стране уже изменились правила трудоустройства мигрантов: теперь для трудового контракта нужна рабочая виза или ВНЖ, а иностранцы, зарегистрированные как ИП, должны получать разрешение на работу, даже если оказывают услуги дистанционно.