Правительство Грузии запретило иностранцам без ПМЖ работать гидами, таксистами и курьерами

Правительство Грузии запретило иностранцам без постоянного вида на жительство (ПМЖ) работать гидами, курьерами и таксистами. Как пишет местное издание Business Media, премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал указ, утверждающий правила выдачи разрешений на работу иностранным гражданам.

Правительство ввело систему квот, ограничив число иностранцев, которые могут работать в сфере услуг. Для разных областей вводятся разные квоты. Для курьеров, гидов и водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками (такси и общественный транспорт), установленные квоты равны нулю.

От любых ограничений освобождены высококвалифицированные специалисты, чья заработная плата превышает 15 тысяч лари ($5600). Новые правила вступают в силу с 1 марта. Иностранцам, уже работающим в Грузии, предоставлена отсрочка: к самозанятым лицам (курьеры/водители) механизм принудительного исполнения будет применяться с 1 мая 2026 года. Остальные легальные трудовые мигранты должны обновить свой статус до 1 января 2027 года.

«Мы определили те сферы, где возможно трудоустройство иностранцев и где это нецелесообразно. Это важно, чтобы не создавалась чрезмерная конкуренция для наших граждан в вопросах занятости. Что касается постановления, то установлены квоты, в том числе в конкретных случаях определены нулевые квоты — это означает, что выделены сферы, где никто не сможет составить конкуренцию нашим гражданам в вопросах трудозанятости. Думаю, мы максимально смогли защитить трудовые интересы наших граждан», — заявил Кобахидзе (цитата по Sova News).

Ранее премьер-министр заявлял, что в Грузии находятся как минимум 20 тысяч нелегальных мигрантов. По данным переписи, в Грузии, население которой составляет 3,9 млн человек, проживают 257 тысяч иностранцев.

Как уточняет правозащитный проект «Ковчег», помогающий российским эмигрантам, по новым правилам получать разрешения на работу придется не только иностранцам, работающим в Грузии по трудовому договору, но и индивидуальным предпринимателям. Юрист, основатель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова отметила в беседе с The Insider, что для получения ПМЖ нужно прожить в Грузии не менее 10 лет.

«Для того, чтобы получить ПМЖ, нужно прожить в стране 10 лет с ВНЖ, за исключением отдельных случаев вроде брака с гражданином Грузии. Что касается оформления временного вида на жительство, я бы не сказала, что это сложно, но иногда бывают произвольные отказы».