Из Грузии с начала года выдворили более 3000 иностранцев. Это почти втрое больше, чем за весь 2025 год

С начала года из Грузии выдворили более трех тысяч иностранцев, сообщает МВД страны. В последнюю группу выдворенных вошли 84 человека, в том числе граждане России, Беларуси, Индии, Египта, Турции, Туркменистана, Азербайджана, Таиланда, Ливана, Узбекистана, Ганы, Иордании, Пакистана, Нигерии, Филиппин, Китая и других стран.

В сообщении отмечается, что, согласно действующему законодательству, выдворенным лицам запрещен въезд в Грузию. Как сообщает Newsgeorgia, за весь 2025 год Грузия выдворила более 1,3 тысячи иностранцев, что на тот момент стало рекордом.

Правящая партия «Грузинская мечта» за последний год приняла ряд мер, ужесточающих миграционное законодательство. В частности, упростили процедуру выдворения, а также проведения обысков по месту жительства и работы иностранцев; ужесточили правила выдачи ВНЖ для студентов и супругов граждан Грузии. Иностранцам без постоянного вида на жительство запретили работать гидами, курьерами и таксистами.

В августе правительство расширило полномочия МВД: функции миграционного контроля, которым раньше занимался только профильный департамент, возложили также на криминальную и патрульную полицию. Теперь патрульные экипажи занимаются проверкой документов у иностранцев на улицах и проводят инспекции в заведениях.