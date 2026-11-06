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В Сербии завели уголовные дела против глав Минюста и спецслужбы. Дело против министра юстиции связано с подкупом заключенных на выборах

The Insider
Фото: глава BIA Владимир Орлич (слева) и министр юстиции Ненад Вуйич (справа) / Newsmax Balkans

Фото: глава BIA Владимир Орлич (слева) и министр юстиции Ненад Вуйич (справа) / Newsmax Balkans

Сербская прокуратура сообщила об уголовных делах против глав Министерства юстиции Ненада Вуйича и Агентства безопасности и информирования (BIA) Владимира Орлича. Дела связаны с покупкой голосов за партию бывшего президента Александра Вучича: в сербских тюрьмах заключенных подкупили сигаретами. 

Против главы BIA ведется расследование по статьям о злоупотреблении служебным положением, принуждении и нарушении избирательных прав. Помимо него, подозреваемыми также проходят еще несколько сотрудников Агентства, но сколько их, неизвестно. 

Второе заявление подано против главы сербского Минюста, его советника, а также главы пенитенциарной системы и ее сотрудников. Всего в обвинении фигурируют более 60 человек. Им также вменяют злоупотребления своим положением, взятки в контексте избирательного процесса и другие нарушения.

Оба дела были заведены по инициативе сербского адвоката Ивана Нинича. Он сообщил о подаче заявления против главы Минюста в своих соцсетях ранее на этой неделе. 

Ненад Вуйич / Instagram

Ненад Вуйич / Instagram

Со ссылкой на собственные источники и документы Нинич рассказал, что его претензии связаны с подкупом заключенных на прошедших недавно выборах в парламент. Осужденных призывали голосовать за Сербскую прогрессивную партию Александра Вучича. Подкупали их сигаретами, а позже обещали некие привилегии и особые условия содержания: 

«Поздней ночью с 15 на 16 октября в „Забелу“ <одно из исправительных учреждений — The Insider> прибыла фура, полная сигарет для подкупа заключенных. Через пару дней — 22 октября — тюремные автозаки со всей Сербии приехали, чтобы разгрузить эти сигареты и развезти их дальше. Всё заснято на камеры», — пишет он. 

По словам Нинича, работников тюрем также обязали оказывать давление на заключенных в день голосования, чтобы гарантировать отданные ими голоса партии Вучича. 

«Нам нужно очистить от лоялистов также и тюрьмы, чтобы напредняки могли оказаться в этих учреждениях, причем без привилегий», — резюмировал адвокат серию своих постов. 

Владимир Орлич / Tanjug

Владимир Орлич / Tanjug

В случае с главой BIA Нинич также утверждал, что Орлич навязывал сотрудникам сбор голосов избирателей за Прогрессивную партию в качестве служебной обязанности. 

На прошедших в конце октября досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержало протестное студенческое движение — партия «Студенческий список» получила большинство в Скупщине (парламенте). Незадолго до этого Вучич ушел в отставку с поста президента страны, а в день выборов после начала подсчета голосов признал поражение своей Сербской прогрессивной партии. 

Накануне, 5 ноября, Республиканская избирательная комиссия окончательно утвердила результаты голосования. У партии Вучича 103 мандата в парламенте, у «Студенческого списка» — 140. 

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Публикация:«В Сербии завели уголовные дела против глав Минюста и спецслужбы. Дело против министра юстиции связано с подкупом заключенных на выборах»

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