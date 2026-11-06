В Сербии завели уголовные дела против глав Минюста и спецслужбы. Дело против министра юстиции связано с подкупом заключенных на выборах

Сербская прокуратура сообщила об уголовных делах против глав Министерства юстиции Ненада Вуйича и Агентства безопасности и информирования (BIA) Владимира Орлича. Дела связаны с покупкой голосов за партию бывшего президента Александра Вучича: в сербских тюрьмах заключенных подкупили сигаретами.

Против главы BIA ведется расследование по статьям о злоупотреблении служебным положением, принуждении и нарушении избирательных прав. Помимо него, подозреваемыми также проходят еще несколько сотрудников Агентства, но сколько их, неизвестно.

Второе заявление подано против главы сербского Минюста, его советника, а также главы пенитенциарной системы и ее сотрудников. Всего в обвинении фигурируют более 60 человек. Им также вменяют злоупотребления своим положением, взятки в контексте избирательного процесса и другие нарушения.

Оба дела были заведены по инициативе сербского адвоката Ивана Нинича. Он сообщил о подаче заявления против главы Минюста в своих соцсетях ранее на этой неделе.