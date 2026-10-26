Победивший в Сербии «Студенческий список» — популистский и разнородный, пока без четкой внешнеполитической позиции — политолог Джокич

Сербская прогрессивная партия (СПП) экс-президента Александра Вучича проиграла досрочные парламентские выборы 25 октября. Вучич признал поражение и заявил, что оппозиционный «Студенческий список» получит 135–140 мест в Народной скупщине, а СПП — около 105. По данным экзитпола Ipsos/CeSID, «Студенческий список» набирал около 52%, партия Вучича — около 39%. Такие же цифры дает Республиканская избирательная комиссия после обработки более 95% процентов голосов. Явка, согласно этим данным, превысила 68%.

Вучич объявил досрочные выборы в сентябре — после почти двух лет студенческих протестов против коррупции и усиления авторитарных тенденций в стране. Поводом для митингов стало обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате которого погибли 16 человек. Вучич не мог больше баллотироваться в президенты и рассчитывал занять пост премьер-министра.

Балканский политолог Александр Джокич объяснил The Insider, почему о единой внешнеполитической линии «Студенческого списка» говорить пока рано: