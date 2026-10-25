В Сербии начались досрочные выборы. Вучич пытается сохранить власть после двух лет массовых протестов

В Сербии начались досрочные парламентские выборы, на которых бывший президент Александр Вучич пытается вернуться к власти в качестве премьер-министра. Его главным соперником стало студенческое движение, возглавившее массовые антиправительственные протесты после гибели 16 человек при обрушении навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 20:00. В ходе предвыборной кампании независимые наблюдатели зафиксировали более 100 случаев физического насилия и угроз, а также сотни эпизодов предполагаемого злоупотребления административным ресурсом.
По данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, право голоса имеют 6,4 млн человек. На 250 депутатских мест претендуют 2418 кандидатов из 18 избирательных списков. Для самостоятельного формирования парламентского большинства необходимо получить не менее 126 мандатов. Обычный избирательный барьер составляет 3%, однако на списки национальных меньшинств он не распространяется.
Кто участвует в выборах
Главным участником выборов со стороны власти выступает коалиция «Александр Вучич — Единая Сербия», сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП), находящейся у власти с 2012 года. Вучич подал в отставку с поста президента в конце сентября, не дожидаясь окончания своего второго срока в 2027 году. По его словам, он намерен участвовать в выборах «как обычный гражданин», не пользуясь преимуществами главы государства. Конституция Сербии запрещает избираться президентом более двух раз. После отставки Вучича обязанности главы государства исполняет председатель парламента Ана Брнабич.
Вучич уже занимал пост премьер-министра в 2014–2017 годах и рассчитывает вновь возглавить правительство в случае победы своей коалиции. Его предвыборная программа включает увеличение пенсий и зарплат работников государственного сектора, инвестиции в здравоохранение и поддержку молодых семей. Во внешней политике он обещает сохранить военный нейтралитет, курс на вступление Сербии в Евросоюз и отказ от санкций против России. При этом правящий список впервые объединился с ультранационалистической Сербской радикальной партией Воислава Шешеля, который был осужден международным трибуналом за военные преступления.
Главным конкурентом Вучича стал избирательный список «Студенты побеждают», созданный участниками протестного движения. Его возглавляет кардиолог Илия Срданович, однако организаторы подчеркивают, что у движения нет руководителя. В список вошли университетские преподаватели, ученые, врачи, юристы, экономисты, спортсмены и деятели культуры, многие из которых прежде не занимались политикой.
В сентябре студенческое движение представило программу из 11 пунктов. Она предусматривает создание специальной прокурорской полиции для расследования коррупции, проверку происхождения имущества чиновников и конфискацию незаконно приобретенных активов, мониторинг государственных контрактов, реформу общественного телевидения и освобождение судов от политического влияния. Среди социальных обещаний — бесплатные школьные учебники, снижение стоимости лекарств, доступное жилье для молодых семей и поддержка местных предпринимателей и фермеров.
В отличие от традиционных оппозиционных партий, студенческое движение старается не выдвигать на первый план спорные внешнеполитические вопросы, сосредоточившись на борьбе с коррупцией и реформе государственных институтов. Значительная часть оппозиционных сил поддержала студенческий список, однако полного объединения не произошло. Отдельно в выборах участвуют проевропейская коалиция «Европейская Сербия» во главе с Мариникой Тепич и Здравко Поношем, национал-консервативный блок «Аутентичные правые» Милоша Йовановича, а также Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича, которая долгие годы входила в правящую коалицию Вучича.
Опросы перед выборами показывали близкие результаты двух основных соперников, однако существенно различались в зависимости от исследовательской организации. Как пишет Reuters, один из опросов Ipsos давал коалиции Вучича 47%, а студенческому списку 40%. Другие исследования показывали преимущество студенческого движения.
Скандал, который привел к выборам
Политический кризис в Сербии начался после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. В результате погибли 16 человек. Незадолго до трагедии вокзал реконструировали в рамках крупного инфраструктурного проекта с участием китайских компаний. Протестующие обвинили власти в коррупции, непрозрачности государственных контрактов и халатности при проведении работ.
Первоначально студенты требовали обнародовать документы о реконструкции вокзала и привлечь виновных к ответственности. Затем протесты переросли в масштабное движение против правительства Вучича. Участники перекрывали дороги, блокировали университеты и государственные учреждения, проводили многотысячные акции. В январе 2025 года в отставку ушел премьер-министр Милош Вучевич, однако протесты продолжились.
В марте 2025 года Белград охватила одна из крупнейших демонстраций в современной истории Сербии. Протестующие обвинили силовиков в применении запрещенного звукового оружия во время минуты молчания в память о погибших в Нови-Саде. На видеозаписях было видно, как собравшиеся внезапно начали разбегаться. Сербские власти отрицали применение такого оружия.
Одновременно сторонники властей организовали у здания парламента палаточный лагерь, получивший название «Чациленд». Его участники называли себя студентами, выступающими за продолжение учебы. Как рассказывал The Insider, лагерь стал постоянной точкой объединения провластных активистов.
Давление на протестное движение продолжилось и в 2026 году. В сентябре правозащитный фонд SHARE предупредил о масштабной кампании электронной слежки за студентами, активистами и оппозиционными депутатами. Исследователи Citizen Lab обнаружили, что телефон ректора Белградского университета Владана Джокича заражен израильской шпионской программой Pegasus. Джокич поддерживал протесты и ранее рассматривался как один из возможных лидеров студенческого списка.
Наблюдатели сообщили о сотнях злоупотреблений
В опубликованном накануне выборов докладе независимой сербской организации CRTA говорится, что предвыборная кампания сопровождалась насилием, запугиванием активистов и использованием государственных ресурсов в интересах правящей коалиции.
За период наблюдения организация зафиксировала 116 случаев физического насилия и словесных угроз, более 650 эпизодов с признаками злоупотребления административным ресурсом и более 250 случаев давления на избирателей, в которых использовались рабочие места, контракты, социальная помощь и государственные услуги. Наблюдатели также сообщили о 430 эпизодах негативной агитации, препятствования кампании и насилия в 66 городах и муниципалитетах.
На общенациональных телеканалах правящая коалиция получила 93% эфирного времени политической рекламы, тогда как студенческий список — 2%. В регулярных программах государственного телевидения RTS представители власти занимали 94% времени, отведенного политическим участникам.
Отдельные претензии наблюдателей касаются избирательных списков. По данным CRTA, более 30 тысяч избирателей оказались записаны в реестрах не в алфавитном порядке, что создает риск отказа в голосовании, если сотрудники участков не найдут их фамилии. Организация также сообщила о случаях, когда граждан без их согласия переводили для голосования в Баня-Луку в Боснии и Герцеговине, предположительно, на основании поддельных заявлений. Кроме того, сомнения в подлинности подписей возникли почти по половине зарегистрированных избирательных списков.
The Insider ранее подробно рассказывал, как студенческое движение превратилось в крупнейшую угрозу многолетнему правлению Вучича. С начала 2025 года сербский лидер более 30 раз упоминал или анонсировал досрочные выборы, прежде чем окончательно назначить голосование.
Результаты выборов определят состав нового парламента, который затем сформирует правительство. Премьер-министр в Сербии не избирается прямым голосованием: его утверждает парламентское большинство. После отставки Вучича стране также предстоят внеочередные президентские выборы.