В Сербии начались досрочные выборы. Вучич пытается сохранить власть после двух лет массовых протестов

Главным участником выборов со стороны власти выступает коалиция «Александр Вучич — Единая Сербия», сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП), находящейся у власти с 2012 года. Вучич подал в отставку с поста президента в конце сентября, не дожидаясь окончания своего второго срока в 2027 году. По его словам, он намерен участвовать в выборах «как обычный гражданин», не пользуясь преимуществами главы государства. Конституция Сербии запрещает избираться президентом более двух раз. После отставки Вучича обязанности главы государства исполняет председатель парламента Ана Брнабич.

Вучич уже занимал пост премьер-министра в 2014–2017 годах и рассчитывает вновь возглавить правительство в случае победы своей коалиции. Его предвыборная программа включает увеличение пенсий и зарплат работников государственного сектора, инвестиции в здравоохранение и поддержку молодых семей. Во внешней политике он обещает сохранить военный нейтралитет, курс на вступление Сербии в Евросоюз и отказ от санкций против России. При этом правящий список впервые объединился с ультранационалистической Сербской радикальной партией Воислава Шешеля, который был осужден международным трибуналом за военные преступления.

Главным конкурентом Вучича стал избирательный список «Студенты побеждают», созданный участниками протестного движения. Его возглавляет кардиолог Илия Срданович, однако организаторы подчеркивают, что у движения нет руководителя. В список вошли университетские преподаватели, ученые, врачи, юристы, экономисты, спортсмены и деятели культуры, многие из которых прежде не занимались политикой.

В сентябре студенческое движение представило программу из 11 пунктов. Она предусматривает создание специальной прокурорской полиции для расследования коррупции, проверку происхождения имущества чиновников и конфискацию незаконно приобретенных активов, мониторинг государственных контрактов, реформу общественного телевидения и освобождение судов от политического влияния. Среди социальных обещаний — бесплатные школьные учебники, снижение стоимости лекарств, доступное жилье для молодых семей и поддержка местных предпринимателей и фермеров.

В отличие от традиционных оппозиционных партий, студенческое движение старается не выдвигать на первый план спорные внешнеполитические вопросы, сосредоточившись на борьбе с коррупцией и реформе государственных институтов. Значительная часть оппозиционных сил поддержала студенческий список, однако полного объединения не произошло. Отдельно в выборах участвуют проевропейская коалиция «Европейская Сербия» во главе с Мариникой Тепич и Здравко Поношем, национал-консервативный блок «Аутентичные правые» Милоша Йовановича, а также Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича, которая долгие годы входила в правящую коалицию Вучича.

Опросы перед выборами показывали близкие результаты двух основных соперников, однако существенно различались в зависимости от исследовательской организации. Как пишет Reuters, один из опросов Ipsos давал коалиции Вучича 47%, а студенческому списку 40%. Другие исследования показывали преимущество студенческого движения.