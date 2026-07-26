Вучич пообещал провести президентские выборы в Сербии «до конца февраля». Он уже дал более 30 различных обещаний о выборах после прошлых

Президентские выборы в Сербии пройдут не раньше конца декабря 2026 года и не позже начала февраля 2027-го, а точная дата будет зависеть от того, когда состоятся парламентские. Об этом сообщил в эфире телеканала TV Prva президент Сербии Александр Вучич, сообщает Danas.

По его словам, если депутатов будут избирать в октябре, то президентские выборы возможны в конце декабря или начале января, а если парламентские состоятся в ноябре, голосование за президента сдвинется на январь или максимум на начало февраля. Вучич также подтвердил, что намерен идти на парламентские выборы кандидатом в премьеры и до этого подать в отставку с поста главы государства. Он добавил, что готов занять любое место в списке своей партии и признает результаты выборов, какими бы они ни были.

Названные сроки почти совпадают с концом его собственного мандата. Второй пятилетний срок Вучича начался 31 мая 2022 года, когда он принёс присягу, и очередные президентские выборы по закону в любом случае должны были бы состояться весной 2027 года. Внеочередных парламентских выборов сербское студенческое движение и участники протестов в целом начали добиваться с мая 2025 года, через полгода после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, унёсшего жизни 16 человек.

Более 30 анонсов за полтора года

С начала 2025 года Вучич упоминал или анонсировал внеочередные парламентские выборы более 30 раз, подсчитал портал Istinomer. До того как студенты выдвинули это требование, он неоднократно предлагал вместо выборов референдум, а перед досрочным голосованием в декабре 2023 года настаивал, что «до 2027 года других выборов не будет», поскольку стране нужен «чистый мандат» и подготовка к выставке EXPO 2027.

Даты менялись почти каждый месяц. В конце апреля 2026 года Вучич пообещал в эфире TV Pink, что сербы придут на участки либо 12 июля, либо в промежутке с октября по конец ноября. До этого он называл ориентиром Джурджевдан — 6 мая, затем говорил, что «совершенно всё равно, будут выборы через два месяца или через пять», и что голосование назначают, «когда это хорошо для государства». Отвечая 23 июля на вопрос чешского журналиста на пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем, Вучич сказал, что парламентские выборы пройдут в октябре или ноябре, а президентские — «несколько позже»:

«Точной даты у нас ещё нет, но я ещё в прошлом году сказал, что до конца 2026 года выборы состоятся, и я своё слово держу, а народ пусть выразит свою свободную волю».

Депутат Ассамблеи Воеводины Балинт Мартон считает, что цель этой тактики — удерживать внимание на себе и заставить общество всё лето обсуждать обещания президента. Впрочем, политолог Душан Миленкович в разговоре с сербским оппозиционным телеканалом N1 отметил, что многие комментаторы ошибаются, когда говорят, что Вучич назначит выборы, когда ему будет удобно, — проблема в том, что такого дня больше не существует.

Метро, которое обещают с 2016 года

Подобная тактика для Вучича не нова, так же устроены и другие публичные обязательства сербского президента. Меморандум о строительстве белградского метро Вучич подписал с премьером Франции Мануэлем Вальсом ещё в ноябре 2014 года и обещал начать работы в 2016-м. В феврале 2018 года он заявлял, что на строительство метро и канатной дороги от Калемегдана до Ушче потребуется два с половиной — три года. Жителям столицы обещали поездки на метро в 2018, 2020, 2022 и 2024 годах, перечисляло издание Radar, а официальный срок сдвинулся уже на 2030 год, и даже тогда будет готова только часть первой линии. О второй линии, которую первоначально планировали открыть в 2030 году, власти больше не упоминают. Проект канатной дороги вообще практически перестали обсуждать.

Похожая история со скоростной железной дорогой Белград — Ниш. В декабре 2021 года Вучич уверял жителей Ниша, что дорога будет готова к 2026 году и через четыре года путь до Белграда займёт два часа. Срок с тех пор был перенесен на более позднюю дату.

Национальный стадион в Сурчине, который Вучич называл «осуществлением мечты» и обещал достроить в рекордные сроки, тоже не уложился в график. Первоначально работы должны были начаться в апреле 2024 года, но разрешение на строительство первой очереди выдали только во второй половине августа, а срок сдачи — 1 декабря 2026 года — перенесли на 28 февраля 2027-го, писало издание Nova Ekonomija, отмечая, что «белградские проекты растут, но только на бумаге». Стоимость инициативы выросла с заявленных €232 млн до оценок в €1,2 млрд с учётом подъездных дорог.

Более старые обещания оставались невыполненными точно так же. В марте 2014 года, в финале предвыборной кампании, Вучич гарантировал, что пенсионеры будут последними, чьих прав кто-либо в стране посмеет коснуться. Уже в конце октября того же года парламент принял закон о временном регулировании порядка выплаты пенсий, и с ноябрьских чеков выплаты урезали всем, у кого пенсия превышала 25 тысяч динаров. Мера затронула около 700 тысяч пенсионеров и действовала три с половиной года, до отмены закона в 2018 году.

В июне 2014 года Вучич также заявлял, что Сербия наверняка станет частью Евросоюза к 2020 году, а в июле 2016-го «в тысячный раз» повторял, что не собирается баллотироваться в президенты, — в феврале 2017 года он принял решение президиума партии о выдвижении своей кандидатуры.

«Враги Сербии» без имён

С начала протестов Вучич и провластные медиа больше года описывали студенческие акции как попытку «цветной революции», организованной «внешними центрами силы». Конкретных заказчиков власти при этом не называли, а выдуманных врагов сваливали в общую кучу. В феврале 2025 года Вучич анонсировал книгу о том, как он «победил цветную революцию», которая со временем в его описании превратилась в «учебник», однако издание до сих пор не вышло.

Адвокат Синиша Николич, бывший глава кабинета убитого в 2023 году премьера Зорана Джинджича, в комментарии Danas заявлял, что никакой «цветной революции» не существует, а значит, не может быть и победы над ней. По его словам, Вучич постоянно объявляет об «окончательной победе» во всём, отождествляя себя и свою власть с государством через лозунг «Сербия побеждает».