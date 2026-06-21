Вучич после новой акции протеста вновь пообещал досрочные выборы осенью, но не уточнил, парламентскими они будут или президентскими

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в октябре или ноябре в стране пройдут «одни выборы», однако не уточнил ни точную дату голосования, ни то, будут ли они парламентскими или президентскими. Заявление прозвучало на фоне многотысячной акции в Нови-Саде, участники которой требовали провести досрочные выборы.

Вучич выступил вечером 20 июня в совместном эфире провластных телеканалов Informer, Pink и Prva. «Выборы будут либо в октябре, либо в ноябре. Одни», — сказал он. О том, какие именно выборы пройдут осенью, президент не сообщил.

В тот же день тысячи человек вышли на митинг в Нови-Саде — втором по величине городе Сербии. Акцию приурочили к памяти 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года. Участники, среди которых было много студентов, вновь потребовали досрочных парламентских выборов и обвиняли власти в коррупции и плохом управлении инфраструктурными проектами.

Вучич говорит о досрочных выборах с 2025 года, однако официально дату голосования до сих пор не назначили:

5 декабря 2025 года Вучич заявил, что досрочные выборы пройдут в 2026 году — «либо в мае, либо в декабре».

Вучич заявил, что досрочные выборы пройдут в 2026 году — «либо в мае, либо в декабре». 28 декабря 2025 года он подтвердил, что готов провести в 2026 году досрочные парламентские выборы в ответ на требование протестующих, но не назвал сроков.

он подтвердил, что готов провести в 2026 году досрочные парламентские выборы в ответ на требование протестующих, но не назвал сроков. 26 января 2026 года Вучич говорил, что выборы «реально» провести между октябрем и декабрем. Тогда же он не исключил, что одновременно с внеочередными парламентскими могут состояться и президентские выборы.

Вучич говорил, что выборы «реально» провести между октябрем и декабрем. Тогда же он не исключил, что одновременно с внеочередными парламентскими могут состояться и президентские выборы. 30 апреля 2026 года президент назвал уже два варианта: 12 июля либо период с октября до конца ноября. Он также говорил, что решение зависит от обстановки в Сербии и мире.

президент назвал уже два варианта: 12 июля либо период с октября до конца ноября. Он также говорил, что решение зависит от обстановки в Сербии и мире. 22 мая 2026 года Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы пройдут между концом сентября и серединой ноября.

Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы пройдут между концом сентября и серединой ноября. 1 июня 2026 года Вучич утверждал, что парламентские выборы состоятся «сразу после лета».

При этом ранее заявленные варианты проведения выборов в мае и 12 июля уже, очевидно, не будут реализованы.

Балканский политолог Александар Джокич в разговоре с The Insider отмечает, что Вучич впервые допустил возможность досрочных выборов еще 13 июня 2025 года на конференции GLOBSEC, но при этом, по мнению политолога, они вряд ли состоятся раньше 2027 года:

«С начала 2025 года и по июнь 2026 года Вучич неоднократно обещал провести досрочные выборы в ответ на антиправительственные протесты. <...> На самом деле маловероятно, что выборы состоятся раньше 2027 года. И тогда возможно, что сначала будут проведены президентские выборы, на которых Вучич не будет баллотироваться лично, а только потом парламентские».

Антиправительственные протесты в Сербии продолжаются с осени 2024 года. Их участники связывают трагедию на вокзале в Нови-Саде с коррупцией и требуют ответственности властей. Вучич и его союзники отвергают обвинения в коррупции, давлении на оппозицию и фальсификациях на выборах.