Вучич в Киеве пообещал Украине новую гуманитарную помощь от Сербии, но отказался подписать декларацию о давлении на Россию

Президент Сербии Александр Вучич по итогам визита в Киев заявил, что его страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но отказался подписывать региональное заявление о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и усилении давления на Россию, передает Reuters. Вучич встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». Это первый визит сербского лидера в украинскую столицу более чем за десятилетие, но уже вторая его поездка в Украину — год назад он участвовал в таком же саммите в Одессе.

После саммита Вучич пообещал Украине дополнительную финансовую, медицинскую и энергетическую помощь, включая содействие в восстановлении одного из городов, название которого он не уточнил. Он сказал сербским журналистам:

«Пока мы не добились хорошего прогресса, и мы сделаем всё возможное, <…> чтобы достичь наилучших результатов для украинского народа в этом городе».

При этом Вучич сообщил, что отказался подписать совместную декларацию саммита, которая призывает продолжать политическую, военную, финансовую и оборонную поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Белград не присоединился к западным санкциям против России, однако неоднократно осуждал ее политику в ООН и заявлял о поддержке территориальной целостности Украины. Сербия претендует на членство в ЕС, при этом Россия остается ее крупнейшим поставщиком газа, а находящаяся под американскими санкциями нефтяная компания NIS принадлежит преимущественно «Газпром нефти» и «Газпрому».

Вучич подтвердил, что Сербия останется сторонницей вступления Украины в Евросоюз. По его словам, «Украина, Молдова и все остальные <…> всегда могут рассчитывать на поддержку Сербии». Белград признаёт Украину в ее международно признанных границах, включая территории, захваченные Россией с 2014 года, а Киев, в свою очередь, не признал независимость Косова, провозглашенную в 2008 году. С начала российского вторжения в 2022 году Сербия передала Украине около €60 млн невоенной помощи.

Москва при этом несколько раз обвиняла Белград в продаже боеприпасов Украине через посредников. Сербия отрицает поставки Киеву, утверждая, что продавала продукцию другим покупателям по всему миру.

Визит Вучича состоялся спустя неделю после конференции стран — кандидатов в ЕС в Белграде, на которой спикер Верховной рады Руслан Стефанчук обвинил Москву в агрессии и «унижении» сербов, украинцев, молдаван и грузин. В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Белград за отсутствие реакции на эти слова. В мае Вучич принимал в Белграде вице-премьера Украины Тараса Качку — тогда стороны договорились продолжить работу над соглашением о свободной торговле.