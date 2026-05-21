Вучич принял в Белграде вице-премьера Украины — это второй визит украинского чиновника такого уровня в Сербию с начала полномасштабной войны

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка приехал в Белград и встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Это второй официальный визит украинских чиновников такого уровня в Сербию с начала полномасштабного вторжения России в Украину — и заметный сигнал активизации отношений Киева и Белграда, который после февраля 2022 года осудил российское вторжение, но так и не присоединился к санкциям ЕС против Москвы.

На переговорах Сербия и Украина договорились продолжить работу над соглашением о свободной торговле: соответствующее заявление 21 мая подписали сербская министр внутренней и внешней торговли Ягода Лазаревич и Тарас Качка. Украина остается единственной европейской страной, с которой у Сербии нет такого соглашения. Документ предполагает снижение или отмену таможенных пошлин и должен упростить торговлю между странами. Накануне Владимир Зеленский после телефонного разговора с Вучичем говорил, что Киев рассчитывает на возобновление переговоров о зоне свободной торговли с Сербией.

Сербский президент Вучич назвал встречу с Качкой «открытой и содержательной», заявив, что стороны обсуждали двусторонние отношения, торговлю, энергетику и инфраструктурные проекты. Качка, в свою очередь, сказал, что высоко оценивает «открытость Сербии к дальнейшей интенсификации двустороннего диалога».

«Новость о визите значительна и обнадеживает, поскольку показывает, что Сербия, несмотря на все свои колебания, ориентируется на Запад и Европу и что она осознала необходимость уделять больше внимания собственным интересам», — считает бывший посол Сербии в ОБСЕ Бранка Латинович.

В области энергетики, как подчеркнул Вучич, обсуждались региональная энергетическая безопасность, диверсификация источников и направлений поставок, а также важность Вертикального газового коридора для более широких связей с европейскими энергетическими потоками. Проект Вертикального газового коридора разрабатывается при поддержке Европейской комиссии с целью транспортировки сжиженного природного газа в Центральную и Восточную Европу через терминал в Греции. Цель состоит в том, чтобы снизить зависимость Европы от российского газа. В проекте участвуют операторы газотранспортных сетей Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдовы.

До начала переговоров в Белграде 20 мая открылся бизнес-форум, собравший более 40 сербских и украинских бизнесменов, а также представителей учреждений и компаний сельскохозяйственного сектора.

Помимо Вучича, собеседниками Качки в Белграде были премьер-министр Джуро Мацут, а также министры торговли и европейской интеграции. Качка подписал Меморандум о взаимопонимании в области европейской интеграции с министром европейской интеграции Неманьей Старовичем. Документ подтверждает приверженность двух стран улучшению сотрудничества и обмену опытом в процессе европейской интеграции, включая укрепление институционального потенциала, подготовку государственных служащих, обмен знаниями об использовании средств ЕС.

Согласно сербским данным, общий товарооборот с Украиной в 2025 году составил €391,8 млн, из которых €179,6 млн приходятся на экспорт из Сербии, а €212,2 млн — на импорт. На сегодняшний день между двумя странами подписано 42 межгосударственных документа, включая соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, а также об отмене виз.

Сербия осудила вторжение России в Украину, но отказывается присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом. Из-за такой позиции Белград часто сталкивается с критикой западных партнеров и обвинениями в прокремлевской линии. В то же время наблюдатели на Балканах отмечают, что Сербия, которая зависит от газовых поставок из России и притока инвестиций из стран ЕС, пытается продолжать политику балансирования.

Среди проблем, которые в последние годы омрачали отношения Сербии и Украины, были споры о сербских наемниках, попадающих в зону боевых действий. В последние годы сербские власти ужесточили законодательство о наемничестве. В то же время Белград сталкивался с обвинениями со стороны Москвы в поставках вооружений Украине. В мае прошлого года на заводе «Крушик» в сербском городе Валево, где выпускаются артиллерийские боеприпасы, прогремел мощный взрыв. «Крушик» является одним из крупнейших оборонных заводов Сербии, и его продукция, как считается, поставляется украинской армии.

Визит украинской делегации совпал по времени с первыми совместными военными учениями стран НАТО и Сербии на сербской территории. В учениях принимают участие около 600 военнослужащих Сербии, Италии, Румынии и Турции, а также наблюдатели из Великобритании, Италии, Германии, Румынии, США, Сербии, Турции, Франции и Черногории. По сообщению сербского минобороны, в ходе учений отрабатываются такие задачи, как обеспечение безопасности баз, работа на контрольно-пропускных пунктах, контроль массовых скоплений людей и ведение боевых действий в городских условиях.