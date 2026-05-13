Сербия проводит первые в истории страны совместные учения с НАТО

Сербские военнослужащие приняли участие в первых в истории страны совместных учениях с военными НАТО. Об этом сообщило Минобороны Сербии.

В учениях под названием «НАТО-Сербия» принимают участие около 600 военнослужащих из сербской армии, а также вооруженных сил Италии, Румынии и Турции. В числе наблюдателей были также представители других стран Североатлантического альянса — например, Великобритании, Германии и США.

Учения начались накануне, 12 мая, и продлятся до 23 мая. На них военные отрабатывают задачи миротворческих операций.

В пресс-релизе Минобороны уточняется, что учения проводят на основании решения сербского правительства для «продолжения взаимовыгодного и прозрачного сотрудничества между Сербией и НАТО» и «с уважением к сербскому военному нейтралитету»:

«Это сотрудничество служит сохранению мира и стабильности в регионе, повышению оперативного потенциала вооруженных сил и укреплению доверия и взаимопонимания. <...> [Оно] одновременно подтверждает приверженность Сербии сотрудничеству со всеми партнерами и сохранению мира и стабильности».

О том, что Сербия планирует провести подобные учения, стало известно еще в марте. Об этом тогда заявил президент страны Александр Вучич. Он сказал, что Сербия должна выстраивать «хорошие отношения со странами НАТО, потому что никогда больше не должна позволять себе становиться жертвами их нападений».

При этом в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Сербия ввела мораторий на проведение военных учений с иностранными партнерами. Вучич тогда объяснял это статусом «военного нейтралитета» страны. Исключением стали учения «Платиновый волк» с участием некоторых стран — членов НАТО в 2023 году, хотя в сербском Минобороны тогда заверяли, что мораторий остается в силе.

Нынешние учения политолог Александар Джокич в разговоре с The Insider называет финальной точкой в истории этого моратория. По словам эксперта, де-факто он никогда не работал симметрично: число совместных проектов с НАТО перевалило за сотню с 2022 года, тогда как учения с Россией заморожены под той же ссылкой на «нейтралитет»:

«Сам мораторий формально не отменен, но уже в 2023 году Белград объявил Platinum Wolf исключением, и аналитики тогда расценили это как де-факто его отмену. Резолюция о военном нейтралитете 2007 года не имеет юридической силы и является лишь политическим заявлением, так что юридически Сербия ничем не связана. Фраза Вучича про „жертв нападений“ — это управление внутренней аудиторией: антинатовский нарратив 1999 года по-прежнему жив, и риторика „сотрудничаем, чтобы нас не бомбили“ позволяет легитимизировать военную интеграцию, не называя ее таковой. Реальный конфликт лежит не в военном сотрудничестве, а внутри сербского общества, и Вучич этим противоречием искусно управляет».

Для нынешнего правительства Сербии отношения страны с НАТО по-прежнему являются болезненной темой из-за бомбардировок Югославии военными альянса в 1999 году. Так, например, в 2022-м Вучич говорил, что страна никогда не станет частью блока именно из-за этого исторического контекста.