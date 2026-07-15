Косово навсегда запретило въезд сербскому министру, пожалевшей, что Милошевич не провел этнические чистки

Власти Косова объявили министра государственного управления и местного самоуправления Сербии Снежану Паунович персоной нон грата с постоянным запретом на въезд и транзит через территорию республики. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на и.о. министра внутренних дел Косова Джелаля Свечлю. Поводом стали слова Паунович о том, что на месте Слободана Милошевича она «этнически очистила бы Косово» в 1998 году.

Что сказала Паунович

Заявление прозвучало 11 июля в программе «Неиспричано» («Невысказанное») провластного телеканала Kurir, передает сербская газета Danas. Министр сказала:

«Если бы я была на месте Милошевича в 1998 году, я бы этнически очистила Косово. И это самая жесткая формулировка, которую я когда-либо произносила. Не так, как они хотят нас ликвидировать, а так, чтобы каждый, кто не чувствует себя жителем Союзной Республики Югославия, уехал в свое национальное государство».

Паунович родилась в косовском городе Печ и представляет Социалистическую партию Сербии (СПС), которую основал и до самой смерти возглавлял Милошевич. Сейчас эта партия является партнером правящей коалиции президента Александра Вучича. После волны критики Паунович не извинилась, а заявила, что «не отрекается от политики СПС», которая, по ее словам, «вела Сербию в неописуемо тяжелых исторических обстоятельствах». В Instagram министр добавила: «Отнимать территорию, убивать людей, торговать органами, разрушать кладбища и церкви — можно, а мое заявление — скандал».

Реакция Косова и Запада

Свечля назвал слова Паунович продолжением государственной политики, которая «десятилетиями порождала насилие, преступления и попытки стереть албанцев с их земель», и пообещал, что любые попытки возродить идеологию этнических чисток встретят «твердый правовой и институциональный ответ». Министр труда и соцобеспечения Косова Андин Хоти заявил, что слова Паунович — доказательство того, что «Сербия не освободилась от геноцидной идеологии Милошевича».

В Евросоюзе заявление осудили на уровне Еврокомиссии. Ее представитель Анитта Хиппер подчеркнула, что «в Европе нет места риторике, оправдывающей и пропагандирующей этнические чистки», а такие высказывания противоречат обязательствам Сербии в рамках диалога с Приштиной при посредничестве ЕС. Комиссар ЕС по расширению Марта Кос также осудила слова министра. Депутат Европарламента Сандро Гоци заявил, что Сербия «не может убедительно утверждать приверженность членству в ЕС, пока члены ее правительства возрождают риторику и идеологию эпохи Милошевича».

Реакция в Сербии: защита Дачича и молчание Вучича

Сербская власть раскололась в оценках. Вице-премьер и лидер СПС Ивица Дачич встал на защиту однопартийки, назвав нападки на нее «постыдными и лицемерными». Он заявил, что критики Паунович годами молчат об «этнических чистках сербов в Косово и Метохии», откуда, по его словам, в 1999 году были изгнаны 240 тысяч сербов, а вернулись менее 10 тысяч. Спикер парламента Ана Брнабич сказала, что Паунович «сама жертва этнической чистки сербского народа», но ее заявление «не отражает официальную политику Республики Сербия», которая никогда не поддержит этнические чистки. При этом вице-председатель СПС Бранко Ружич дистанцировался от коллеги, заявив, что политика этнических чисток «никогда не была политикой партии».

Некоторые другие партии — Лига социал-демократов Воеводины, «Сербия центр», Движение граждан Сербии — потребовали отставки министра, а некоторые — и уголовного преследования. Правозащитница Наташа Кандич, основательница Фонда гуманитарного права, написала, что Паунович «говорит не от имени Сербии на пути в ЕС, а от имени идеологии войн девяностых».

Вучич пока публично не отреагировал на высказывания Паунович. 14 июля он присутствовал на военном параде в Париже по приглашению Эммануэля Макрона и по поводу ситуации с Паунович не сказал ничего.

«Косова и Метохии больше не существует»

Скандал совпал по времени с выходом 14 июля интервью премьер-министра Албании Эди Рамы сербской журналистке Мине Милетич на Euronews Srbija. Рама заявил, что за тупик в диалоге Белграда и Приштины «больше всех ответственна Сербия», которая «не готова принять реальность»: «Больше не существует того, что называется Косово и Метохия, существует Республика Косово». На вопрос об отказе премьера Косова Альбина Курти выполнять Брюссельское соглашение — прежде всего о создании Сообщества сербских муниципалитетов — Рама отвечать отказался: «Никогда не говорю на иностранном языке о вещах, касающихся Альбина Курти и моих братьев и сестер в Косове». Создание объединения муниципалитетов с сербским большинством, которому Белград требует дать автономные права, было согласовано еще в 2013 году, но Приштина так его и не сформировала.

Как начиналась и шла война за Косово

Конфликт обострился в 1989 году, когда Белград упразднил широкую автономию Косова, а албанцев начали массово увольнять из госучреждений и полиции. После десятилетия ненасильственного сопротивления инициатива перешла к Армии освобождения Косова, которая с 1996 года нападала на полицейские участки, сербских гражданских и албанцев-«коллаборационистов» — спецпосланник США Роберт Гелбард тогда называл АОК «без всяких сомнений террористической группой», а за пытки и убийства пленных в лагере Лапушник Гаагский трибунал позже осудил охранника лагеря. Белград отвечал карательными операциями: со штурма опорных пунктов АОК в Дренице в 1998 году, где погибли десятки человек, включая женщин и детей, началась полномасштабная война, а сотни тысяч албанцев стали беженцами.

После провала переговоров в Рамбуйе НАТО в марте 1999 года без санкции Совбеза ООН начал бомбардировки Югославии, жертвами которых стали, по разным оценкам, от нескольких сотен до двух тысяч мирных жителей. Параллельно сербские силы депортировали и вынудили бежать более 850 тысяч косовских албанцев, следует из данных Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев, — за эту кампанию Гаагский трибунал осудил высшее руководство Югославии как участников «совместного преступного предприятия». После окончания войны в июне 1999 года край покинули около 215 тысяч сербов и других неалбанцев (по данным УВКБ ООН). В 2004 году антисербский погром унес 19 жизней и уничтожил 27 православных храмов. Спецсуд в Гааге 16 сентября огласит приговор экс-командирам АОК во главе с экс-президентом Косова Хашимом Тачи, которых обвиняют в военных преступлениях против сербов, цыган и албанцев, прокуратура запросила каждому по 45 лет. Всего за годы конфликта погибли или пропали без вести более 13,6 тысячи человек, большинство — косовские албанцы, задокументировал белградский Фонд гуманитарного права.

Две точки зрения на Косово

Косовский конфликт остается главным неразрешенным спором на Балканах. Албанская позиция, которую разделяет большинство западных стран, исходит из того, что более 90% населения Косова — этнические албанцы (сербов около 5%), и, как и другие народы бывшей Югославии, они имели право на самоопределение. Косово провозгласило независимость в 2008 году, его признали более 110 государств, включая США и 22 из 27 стран ЕС. Приштина и Тирана указывают на репрессии времен Милошевича. Международный трибунал по бывшей Югославии осудил высшее военное и политическое руководство режима Милошевича за «совместное преступное предприятие» с целью изгнания албанского гражданского населения.

Сербская позиция состоит в том, что Косово — историческое ядро сербской государственности и часть Сербии с юридической точки зрения. Резолюция Совбеза ООН 1244, завершившая войну 1999 года, подтверждала территориальную целостность Югославии, а независимость края не признают, помимо Сербии, как минимум Россия, Китай, Индия и пять стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Белград указывает и на исход сербов из Косова: после войны его покинули, по сербским данным, более 200 тысяч сербов и других неалбанцев, а нападения на сербов, их храмы и кладбища продолжались и после 1999 года — крупнейшим стал описанный выше погром в марте 2004-го. Насилие в ходе конфликта совершали обе стороны: Гаагский трибунал и спецсуд в Гааге рассматривали не только дела сербских лидеров и командиров, но и дела командиров Армии освобождения Косова, включая, как уже было упомянуто, экс-президента Косова Хашима Тачи.

Что высказывание Паунович значит для евроинтеграции Сербии

Как пишет белградский еженедельник Vreme, в последние недели обсуждалось открытие переговорного кластера 3 о вступлении Сербии в ЕС, и Еврокомиссия хотела отметить ее прогресс, но риторика Паунович «вернула всех к реальности». Директор белградского Центра практической политики Драган Попович сказал DW, что министр «лишь публично произнесла то, что думает большинство во власти», а заявление Дачича, считает он, «еще опаснее», поскольку тот, в отличие от Паунович, — опытный политик.

Аналитик приштинского института Musine Kokalari Бельгзим Камбери отметил, что доверие между сторонами невозможно строить, пока риторика этнических чисток звучит с высших государственных постов без политических последствий. В правительстве Косова призвали ЕС «помнить об этом, когда с Сербией обсуждают интеграцию, реформы и фонды». Сербия имеет статус кандидата в ЕС с 2012 года, и главным препятствием на ее пути остается нормализация отношений с Приштиной.