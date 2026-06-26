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Новости

В Москве осудят гражданина Израиля за торговлю органами в Косово — «Коммерсантъ»

The Insider
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Басманный районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Израиля Бориса Вольфмана, которого российские следователи считают одним из участников международной схемы по незаконному изъятию и продаже человеческих органов через косовскую клинику Medicus. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2006–2008 годах Вольфман входил в организованную группу, которая вербовала людей, оказавшихся в тяжелом материальном положении, обещая им денежное вознаграждение за донорство. Среди пострадавших оказались трое граждан России. Следствие утверждает, что их по поддельным документам доставили в клинику Medicus в Косово, где у них изъяли здоровые почки для пересадки иностранным пациентам.

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по статьям о торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, реципиенты платили за операции около 80 тысяч евро, а донорам обещали от 8 до 15 тысяч евро, причем часть из них не получила оговоренные суммы полностью.

Клиника Medicus оказалась в центре международного скандала после расследования властей Косово. В 2013 году суд в Приштине признал руководство клиники виновным в незаконной торговле органами и приговорил владельца учреждения Лютфи Дервиши и его сына Арбана к тюремным срокам.

Как пишет «Коммерсантъ», Борис Вольфман был объявлен в международный розыск в 2015 году. В октябре 2025 года его депортировали из Турции в Россию. Вину он не признал и отказался от дачи показаний. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям составляет до 15 лет лишения свободы.

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