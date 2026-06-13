НАТО сокращает войска в Косово на фоне споров о военном присутствии в Европе

НАТО объявило о сокращении численности войск в Косово, сославшись на продолжающееся улучшение ситуации в сфере безопасности в этой частично признанной республике:

«Поскольку ситуация с безопасностью в Косово в целом остается стабильной, НАТО оптимизирует присутствие сил KFOR и постепенно скорректирует их численность в течение следующего года».

Пока неизвестно, сколько именно военнослужащих будет выведено, так как НАТО не сообщает подробностей. В то же время заявлено, что альянс «не допустит вакуума в области безопасности в регионе», который имеет для него «стратегическое значение»:

«Оптимизация будет происходить постепенно, в соответствии с ситуацией на местах, и может быть обращена вспять, если этого потребуют события в сфере безопасности».

В данный момент в Косово находятся 4600 солдат из государств НАТО и стран-партнеров. Самые значительные контингенты сейчас у Италии (907), США (590), Венгрии (408) и Турции (382).

Войска НАТО дислоцированы в бывшем автономном крае Сербии Косово с июня 1999 года, с момента заключения Кумановского военно-технического соглашения, положившего конец 78-дневным бомбардировкам Сербии на фоне этнических чисток в Косово. Мандат войск НАТО в Косово основан на резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Изначально в Косово были направлены около 50 тысяч солдат, включая семь тысяч военнослужащих США. Миссия несколько раз сокращалась по мере стабилизации обстановки. Однако в 2023 году силы KFOR были увеличены сразу на 1000 человек (крупнейшее подкрепление за десятилетие) из-за столкновений на севере Косово, населенном в основном сербами, — один из самых серьезных кризисов за годы иностранного присутствия в Косово. Конфликт был связан с бойкотом локальных выборов со стороны местных сербов и вылился в протесты и столкновения.

Заявление о сокращении контингента НАТО в Косово прозвучало на фоне участившихся сообщений о пересмотре военного присутствия США в Европе. Американское руководство призывает европейских союзников активнее брать ответственность за собственную обороноспособность, а эксперты спорят о том, как это скажется на безопасности на континенте.

Как считают эксперты, в Косово роль США выходит за рамки чисто военного аспекта и включает важную политическую и сдерживающую составляющую. Вашингтон изначально был основным гарантом безопасности и главным сторонником независимости Косово, провозглашенной в 2008 году.

Отказ Сербии признать независимость Косово и отсутствие примирения между Белградом и Приштиной оставляют открытым вопрос о безопасности, а любой сигнал о сокращении сил KFOR или роли США приобретает особое значение.

Ранее газета Politico, ссылаясь на четырех дипломатов НАТО, сообщила, что Соединенные Штаты просят союзников рассмотреть вопрос о сокращении внешних обязательств альянса, включая миссию в Косово.