Правозащитники обнаружили масштабную кампанию электронной слежки за студентами и оппозицией в Сербии

В начале 2026 года не менее 14 человек в стране стали мишенями продвинутого шпионского программного обеспечения, установил сербский фонд SHARE. Речь идет о самой масштабной из зафиксированных на сегодня волн применения такого софта в Сербии. Среди пострадавших — участники студенческого движения, активисты, а также депутат парламента и местный депутат от оппозиционных партий. Период слежки совпал со временем проведения местных выборов 29 марта 2026 года.

В августе 2026 года 12 человек обратились к экспертам SHARE по цифровой криминалистике после того, как на их телефонах появилось предупреждение Apple о том, что устройство могло стать целью шпионской атаки. Дополнительно эксперты организации установили, что устройства еще двух человек заражены новой версией шпионского ПО NoviSpy, впервые обнаруженного в Сербии в 2024 году. Находки SHARE подтвердили две независимые лаборатории цифровой криминалистики — Citizen Lab при Университете Торонто и Security Lab организации Amnesty International.

Citizen Lab подтвердила, что телефон одного из участников студенческого движения был заражен Pegasus — программой израильской компании NSO Group. Заражение произошло с помощью «нулевого клика», эксплуатировавшего уязвимость в приложении iMessage на iPhone, — то есть устройство было взломано удаленно, без каких-либо действий пользователя. По словам старшего исследователя Citizen Lab Билла Марчака, взлом устройства студента с помощью эксплойта Pegasus произошел в период с декабря 2025 по январь 2026 года. Еще на 11 устройствах были зафиксированы предупреждения Apple об угрозах, что указывает на высокую вероятность заражения и этих телефонов.

Amnesty International подтвердила заражение новой версией NoviSpy на телефоне еще одного участника студенческого движения — устройство ранее изымалось у него полицией при задержании. Глава Security Lab Amnesty International Донча Ó Кербхолл заявил, что новая версия ПО схожа по функциям с NoviSpy, но написана заново с расчетом на то, чтобы избежать обнаружения специалистами по безопасности. В конце 2024 года Amnesty International и SHARE уже фиксировали случаи установки NoviSpy на изъятые полицией устройства журналистов, активистов и представителей гражданского общества — тогда похищенные данные отправлялись на сервер, IP-адрес которого принадлежит Агентству безопасности и информации Сербии.

Pegasus — шпионское ПО военного класса, которое NSO Group продает исключительно государствам, тогда как для установки новой версии NoviSpy необходим физический доступ к устройству. Слежка за студентами, депутатами и активистами в Сербии происходит на фоне роста напряженности перед новым избирательным циклом. На местных выборах в марте 2026 года победу одержала партия президента Александра Вучича, однако при этом наблюдатели фиксировали сообщения о нарушениях и снижение ее результата по сравнению с прошлыми выборами в регионах.