На местных выборах в Сербии победила партия Вучича, однако ее результат сильно ухудшился, несмотря на нарушения

Коалиция партий во главе с правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) Александра Вучича победила на местных выборах 29 марта во всех десяти муниципалитетах в Сербии, где шло голосование: в Боре, Аранджеловаце, Байиной-Баште, Кладово, Кнежеваце, Куле, Лучанах, Майданпеке, Севойно и Смедеревской-Паланке. Наиболее напряженной оказалась ситуация в Куле — коалиция СПП получила 49,06% и 19 из 37 мандатов против 47,5% и 18 мандатов у студенческого списка «Глас младих», разрыв составил около 360 голосов. При этом в восьми из десяти муниципалитетах СПП потеряла голоса по сравнению с 2022 годом — в Кнежеваце падение составило около 20 процентных пунктов.

День выборов сопровождался насилием и многочисленными нарушениями. Наиболее острая обстановка сложилась в Боре: студентов, активистов и журналистов систематически избивали, а полиция в большинстве случаев не принимала мер против нападавших. Группа «титушек» напала с топором на журналистскую группу в составе студентов у избирательного участка № 34 — налетчики приехали на черном Audi с номерами пригорода Белграда Панчева. Среди пострадавших оказался журналист Лазар Динич, доставленный в больницу с травмами головы. В Куле «титушки» атаковали горожан металлическими прутьями. На видеозаписях с места событий были опознаны городской секретарь по общим вопросам Белграда Деян Кесар и депутат самоуправления Вождовца Стоян Йованович.

Независимые наблюдатели зафиксировали нарушения в большинстве мест голосования. Организация CRTA, выставившая 300 наблюдателей, задокументировала организованный подвоз избирателей из других муниципалитетов, массовое фотографирование бюллетеней и использование государственных зданий в качестве нелегальных предвыборных штабов СПП. В Смедеревской-Паланке наблюдатели организации передали полиции видеозапись с предполагаемым подкупом избирателей на участке 17. Представитель CRTA Павле Димитриевич отметил, что никто из нападавших, насколько ему известно, к ответственности привлечен не был.

Студенческое движение «Студенти у блокади» расценило итоги как промежуточный этап перед парламентскими выборами, указав, что на крупных площадках «значительно труднее проводить запугивание и шантаж». Параллельно с закрытием участков полицейские ворвались в белградский офис Народного движения Сербии и изъяли телефоны и ноутбуки.

Местные выборы прошли на фоне масштабного политического кризиса. Студенческие протесты в Сербии не утихают с ноября 2024 года, со времени трагедии на вокзале в Нови-Саде, где после падения бетонного козырька здания погибли 16 человек. В декабре 2025 года Вучич подтвердил, что в 2026 году состоятся досрочные парламентские выборы — одно из ключевых требований оппозиции. Балканский политолог Александар Джокич прокомментировал итоги голосования для The Insider, отметив, что речь о прямых фальсификациях на выборах в большинстве случаев не идет: