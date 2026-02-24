Сообщение о покушении на президента Сербии Вучича ложное, это часть кампании власти по дискредитации протестов — политолог Джокич

Полиция Сербии задержала двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента Александра Вучича и его семью. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, передает Nova.rs. По версии следствия, фигуранты дела — жители Кралево 1975 и 1983 годов рождения — с декабря 2025 по февраль 2026 года якобы планировали насильственно сменить конституционный строй, приобрести оружие и физически устранить президента, его жену и детей, а также совершить нападения на сотрудников МВД. Задержание прошло в городе Кралево совместно с Агентством безопасности и информации (БИА). Подозреваемые арестованы на 48 часов.

Сам Вучич заявил, что у властей имеются доказательства заговора в виде записей. По его словам, злоумышленники обсуждали в том числе «физическую расправу над детьми». МВД опубликовало видео с задержанием: на кадрах двух мужчин с закрытыми лицами сопровождают силовики и помещают в полицейский микроавтобус. По данным сербских СМИ, задержанные являются ветеранами 63-й парашютной бригады и принимали участие в антиправительственных протестах, которые охватили страну после обрушения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде в ноябре 2024 года, унесшее жизни 16 человек.

Это не первый случай, когда сербские власти сообщают о заговорах против президента. В феврале 2021 года полиция заявила о подготовке покушения на Вучича со стороны криминальной группировки Велько Беливука. В мае 2024 года, сразу после покушения на словацкого премьера Роберта Фицо, сербские власти задержали жителя Сомбора «из-за угрозы безопасности президента». Кроме того, Вучич неоднократно публично рассказывал об угрозах, поступавших ему через интернет. Однако, как отмечает сербское издание «Новости», «задержание обвиняемых в подготовке покушения на Вучича стало срочной новостью в российских медиа».

Как отметил в комментарии The Insider балканский политолог Александар Джокич, Вучич «каждые полгода» заявляет о покушении на себя:

«В Сербии единственная служба, которая может это попытаться сделать, гипотетически, если это не одинокий сумасшедший человек, — российская СВР. Это часть кампании по дискредитации протестов, которые продолжаются и сейчас. Режим использует статью о свержении конституционного строя для ареста активистов — как либеральных, так и националистических, принимающих участие в протестном движении.

Арестованных по этой статье обычно долго судят. Кого-то из них отпускают под домашний арест, других держат в СИЗО. Еще не видел, чтобы кто-то был приговорен в ходе суда по этой статье».