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Телефон ректора Белградского университета, одного из лидеров протестов в Сербии, взломали израильской программой Pegasus — Citizen Lab

The Insider
Фото: Iva Tanacković

Фото: Iva Tanacković

Ректор Белградского университета Владан Джокич, поддерживающий студенческое протестное движение в Сербии, стал жертвой шпионской программы Pegasus израильской NSO Group. К такому выводу с высокой степенью уверенности пришли исследователи канадской Citizen Lab, изучившие данные с его iPhone вместе с сербским фондом SHARE. Взлом произошел в 2026 году с помощью эксплойта «нулевого клика» — от владельца телефона не требовалось никаких действий.

Еще одним вероятным объектом слежки стал Раде Баич, работавший старшим помощником прокурора в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. Он расследовал коррупцию вокруг несостоявшегося проекта «Трамп-тауэр» в Белграде и, по его словам, в ноябре 2025 года был без объяснений отстранен от дела. 13 августа 2026 года Баич получил уведомление Apple об угрозе, а 27 августа — напоминание о нем.

Джокич отказался помогать властям в подавлении студенческих протестов, после чего оказался под сильным давлением. 31 марта 2026 года в его кабинетах прошел обыск, в ходе которого, по имеющимся данным, изъяли компьютеры и серверы. До сентября ректора называли возможным лидером студенческого списка на досрочных парламентских выборах 25 октября. Проправительственные СМИ регулярно его атакуют.

В Citizen Lab заявили:

«Мы расцениваем получение уведомления Apple об угрозе как надежный признак того, что его устройство, вероятно, атаковали с помощью шпионского ПО наемников, например Pegasus».

Исследователи отметили, что изучение обоих случаев продолжается. С учетом новых данных известно как минимум о 16 представителях гражданского общества Сербии, против которых применялись такие программы.

В начале сентября фонд SHARE сообщил, что в 2026 году мишенями продвинутых шпионских программ стали не менее 14 человек в Сербии — участники студенческого движения, активисты и оппозиционные депутаты. Атаки пришлись на период перед местными выборами 29 марта. По данным Citizen Lab, телефон одного из студентов был заражен Pegasus, а Amnesty International выявила новую версию сербской шпионской программы NoviSpy.

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Публикация:«Телефон ректора Белградского университета, одного из лидеров протестов в Сербии, взломали израильской программой Pegasus — Citizen Lab»

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