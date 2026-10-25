Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.54

EUR

90.24

OIL

117.38

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

285

 

 

 

 

 

Новости

Партия Александра Вучича проиграла на досрочных парламентских выборах в Сербии. Экс-президент признал поражение

The Insider
Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Сербская прогрессивная партия (СПП) во главе с экс-президентом Александром Вучичем проиграла на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает агентство Reuters. Бывший лидер Сербии Вучич признал поражение и отметил, что оппозиционный «Студенческий список» получит 135-140 мест в Народной скупщине, тогда как у СПП окажется около 105 мандатов.

Согласно экзитполу Ipsos/CeSID, данные которого приводит сербский телеканал N1, «Студенческий список» набирает примерно 52% на досрочных парламентских выборах в Сербии. Партия Вучича заручается поддержкой около 39% избирателей. Экс-президент страны признал поражение. Он заявил:

«У нас пока нет окончательных результатов, но на основании предварительных данных уже ясно, что мы проиграли эти выборы. Победил “Студенческий список”. Они получат от 135 до 140 мест в парламенте, а мы – 105. Ни одна другая политическая сила не прошла в парламент».

На выборах 25 октября была зафиксирована высокая явка: в них приняли участие более 69,1% избирателей.

В Сербии празднуют победу оппозиции на парламентских выборах

В Сербии празднуют победу оппозиции на парламентских выборах

REUTERS/Marko Djurica

Вучич объявил досрочные парламентские выборы в сентябре – после почти двух лет студенческих протестов из-за коррупции и усиления авторитарных тенденций в стране, отмечает Reuters. Поводом для массовых митингов стала трагедия в городе Нови-Сад в 2024 году, когда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. С тех пор студенческое движение получило большую поддержку и переросло в серьёзную политическую оппозицию Вучичу, находившегося у власти в Сербии с 2014 года – сначала в качестве премьер-министра, а затем с 2017-го в качестве президента.

Как ранее пояснял The Insider балканский политолог Александр Джокич, Вучич не мог больше баллотироваться на новой президентских срок, поэтому экс-глава государства решился на досрочные парламентские выборы, планируя занять пост премьер-министра.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Партия Александра Вучича проиграла на досрочных парламентских выборах в Сербии. Экс-президент признал поражение»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте