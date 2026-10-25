Партия Александра Вучича проиграла на досрочных парламентских выборах в Сербии. Экс-президент признал поражение

Сербская прогрессивная партия (СПП) во главе с экс-президентом Александром Вучичем проиграла на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает агентство Reuters. Бывший лидер Сербии Вучич признал поражение и отметил, что оппозиционный «Студенческий список» получит 135-140 мест в Народной скупщине, тогда как у СПП окажется около 105 мандатов.
Согласно экзитполу Ipsos/CeSID, данные которого приводит сербский телеканал N1, «Студенческий список» набирает примерно 52% на досрочных парламентских выборах в Сербии. Партия Вучича заручается поддержкой около 39% избирателей. Экс-президент страны признал поражение. Он заявил:
«У нас пока нет окончательных результатов, но на основании предварительных данных уже ясно, что мы проиграли эти выборы. Победил “Студенческий список”. Они получат от 135 до 140 мест в парламенте, а мы – 105. Ни одна другая политическая сила не прошла в парламент».
На выборах 25 октября была зафиксирована высокая явка: в них приняли участие более 69,1% избирателей.
Вучич объявил досрочные парламентские выборы в сентябре – после почти двух лет студенческих протестов из-за коррупции и усиления авторитарных тенденций в стране, отмечает Reuters. Поводом для массовых митингов стала трагедия в городе Нови-Сад в 2024 году, когда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. С тех пор студенческое движение получило большую поддержку и переросло в серьёзную политическую оппозицию Вучичу, находившегося у власти в Сербии с 2014 года – сначала в качестве премьер-министра, а затем с 2017-го в качестве президента.
Как ранее пояснял The Insider балканский политолог Александр Джокич, Вучич не мог больше баллотироваться на новой президентских срок, поэтому экс-глава государства решился на досрочные парламентские выборы, планируя занять пост премьер-министра.