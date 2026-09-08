Вучич объявил о роспуске парламента и досрочных выборах в Сербии 25 октября

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что примет два решения в соответствии с Конституцией и Законом о президенте — указ о роспуске Народной скупщины Сербии и решение о назначении выборов. Как сообщил Вучич в эфире телеканала РТС, оба решения будут обнародованы на следующий день ровно в 12 часов. Выборы в Сербии пройдут 25 октября, а избирательная кампания продлится 46 дней. Об этом сообщает N1.

Вучич добавил, что примет результаты выборов «какими бы они ни были» и поздравит соперников, если победу одержат они. Законом предусмотрено, что парламентские выборы назначает президент страны, а с момента назначения до дня голосования должно пройти не менее 45 и не более 60 дней.

Незадолго до этого главный совет правящей Сербской прогрессивной партии (СПС) принял решение, что список «Единая Сербия» на предстоящих парламентских выборах возглавит действующий президент Александр Вучич — он же станет кандидатом на пост премьер-министра в случае победы списка.

Говоря о резкой реакции в регионе на похороны военного преступника Ратко Младича, Вучич заявил, что «всё это ожидалось», и назвал похороны «алиби» для тех в регионе, кто хочет показать «как сильно они ненавидят Сербию и её успех». Он также сообщил, что на все решения, принятые в отношении Сербии после похорон, последуют «меры взаимности»: по его словам, при высылке чьих-либо дипломатов нужно учитывать, что в ответ могут быть отозваны и сербские дипломатов, но Сербия не намерена «торопиться» и включаться в «матрицу истеричных реакций». Ранее 8 сентября Босния и Герцоговина отозвала почти всех сотрудников из сербского посольства.

Вучич повторил, что многие хотели, чтобы Младичу устроили «собачьи похороны» и заявил, что доволен тем, что всё прошло мирно, оценив число присутствовавших в день похорон в 120–150 тысяч человек.

Ранее Архив публичных собраний сообщал, что на похоронах бывшего командующего ВРС и осуждённого Гаагским трибуналом военного преступника присутствовало 16 тысяч человек — эта оценка была сделана по подсчёту людей на видеозаписи, снятой с 11 до 14 часов в точке прохождения похоронной процессии.