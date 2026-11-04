Соратники экс-президента Сербии Александра Вучича попытались улететь в Москву. Им удалось это лишь со второй попытки

Трое соратников бывшего президента Сербии Александра Вучича попытались улететь из Белграда в Москву. Им не удалось это с первого раза: как пишет местное издание Nova, их самолет развернули над Литвой и вернули в сербскую столицу из соображений безопасности. Вылететь чиновникам удалось только на следующий день.

Самолет авиакомпании Air Serbia должен был выполнить плановый рейс в Москву из сербской столицы вечером во вторник, 3 ноября, около 18:48. Спустя примерно пару часов самолет достиг юга Литвы, где его развернули: он вернулся в Белград около десяти вечера.

На борту находились бывший вице-премьер и лидер партии «Движение социалистов» Александр Вулин, основатель Сербской народной партии Ненад Попович и директор госкомпании «Сербиягас» Душан Баятович.