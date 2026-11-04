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Новости

Соратники экс-президента Сербии Александра Вучича попытались улететь в Москву. Им удалось это лишь со второй попытки

The Insider
Фото: (слева-направо) Александр Вулин, Душан Баятович, Ненад Попович / N1

Фото: (слева-направо) Александр Вулин, Душан Баятович, Ненад Попович / N1

Трое соратников бывшего президента Сербии Александра Вучича попытались улететь из Белграда в Москву. Им не удалось это с первого раза: как пишет местное издание Nova, их самолет развернули над Литвой и вернули в сербскую столицу из соображений безопасности. Вылететь чиновникам удалось только на следующий день.

Самолет авиакомпании Air Serbia должен был выполнить плановый рейс в Москву из сербской столицы вечером во вторник, 3 ноября, около 18:48. Спустя примерно пару часов самолет достиг юга Литвы, где его развернули: он вернулся в Белград около десяти вечера. 

На борту находились бывший вице-премьер и лидер партии «Движение социалистов» Александр Вулин, основатель Сербской народной партии Ненад Попович и директор госкомпании «Сербиягас» Душан Баятович. 

Вулин на встрече с Владимиром Путиным

Вулин на встрече с Владимиром Путиным

Вулин на встрече с Владимиром Путиным
Ненад Попович
Душан Баятович

По данным Nova, приказ развернуть самолет отдал директор службы корпоративной безопасности белградского аэропорта. Вулин не прошел проверку безопасности, но всё равно у него получилось попасть на борт. Как именно — неизвестно, в базе бронирования билетов также не видно, чтобы у него был билет на этот рейс (зато видно, что он летал в Москву незадолго до выборов 21–22 сентября).

Интересно также, что накануне выборов Попович купил себе билеты в Москву на каждый последующий день вплоть до 7 ноября, как если бы понимал, что ему предстоит бежать, но не знал, когда именно.

Ранее оппоненты Вучича намекали, что знают о планируемом отлете из Белграда: 

«А кто сегодня вечером в 18:30 убегает в Москву?» — написал в соцсетях президент Демократической партии Срджан Миливоевич.

X (Twitter)https://twitter.com/srdjanmil037/status/2117560859325084029

Позже Вулин и Баятович подтвердили информацию СМИ, что вместе с Поповичем были в этом самолете. Бывший вице-премьер назвал все обвинения в нарушении правил безопасности в свой адрес ложью, а Баятович рассказал, что его поездка была связана с переговорами по поставкам газа и проблемами с платежными операциями после закрытия в Сербии Alta Banka.

Утром 4 ноября самолет всё же приземлился в Москве. Днем в среду Вулин опубликовал в своем Instagram обращение, записанное в центре Москвы. В нем он утверждает, что «не сбегал» из Сербии, а в Россию прибыл, чтобы провести ряд встреч по газовым сделкам.   

Instagramhttps://www.instagram.com/reel/DfUe_qVx3PX/

Александр Вулин в последние годы при президенте Вучиче занимал пост вице-премьера. До этого он был главой МВД, затем — Минобороны, а с 2022 по 2023 годы занимал пост главы Агентства информационной безопасности Сербии (БИА, аналог ФСБ). Он отличался своей пророссийской позицией и организовывал в Белграде слежку за оппозиционными активистами: например, в 2021 году он передал секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву прослушку разговоров российских оппозиционеров в Сербии, которые могли стать причиной ареста и приговора в отношении экс-руководителя «Открытой России» Андрея Пивоварова.

Александр Вулин

Александр Вулин

Фото: TANJUG/STR

В 2024-м он получил в Москве «орден ФСБ за сотрудничество» с российской спецслужбой и «профессионализм». 

Вице-премьером Вулин пробыл недолго: с мая 2024-го по апрель 2025-го. 

Незадолго до ухода из правительства его раскритиковала комиссар ЕС по вопросам расширения за его пророссийскую позицию: Вулин, например, благодарил Россию за помощь в «борьбе с цветной революцией» — масштабными студенческими протестами, охватившими тогда страну. До этого — в 2023-м — Вулин попал под американские санкции. 

Ненад Попович

Ненад Попович

Фото: пресс-служба министра международного экономического сотрудничества Сербии

Ненад Попович — основатель Сербской народной партии правого толка. Сейчас в действующем правительстве Сербии он является министром без портфеля. В 2017-м его называли, вероятно, самым богатым политиком в стране. Это стало возможным благодаря в том числе бизнесу в России: Поповичу принадлежит холдинг «АБС Электро», куда входят предприятия электроэнергетики и промышленности. Как и Вулин, Попович находится под санкциями США. 

Душан Баятович

Душан Баятович

Фото: пресс-служба Русского географического общества

Душан Баятович — директор госкомпании «Сербиягаз» с 2008 года. С недавнего времени он также является почетным консулом РФ в Нови-Саде.

На прошедших в конце октября досрочных парламентских выборах в Сербии победило протестное студенческое движение — партия «Студенческий список» получила большинство в Скупщине (парламенте). Незадолго до этого Вучич ушел в отставку с поста президента страны, а в день выборов после начала подсчета голосов признал поражение своей Сербской прогрессивной партии.  

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Публикация:«Соратники экс-президента Сербии Александра Вучича попытались улететь в Москву. Им удалось это лишь со второй попытки»

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