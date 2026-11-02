В Сербии задержали владельца Alta Banka, у которого на днях отобрали лицензию. Его подозревают в хищении 45 млрд динаров из хранилища

В Сербии задержали бизнесмена Давора Мацуру, владельца Alta Banka, у которого 30 октября отозвали лицензию и заморозили счета клиентов, в том числе российских эмигрантов. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью подозревает Мацуру в незаконном изъятии из банковского хранилища около 45 млрд динаров — примерно €380 млн, сообщает сербское издание Nova.rs со ссылкой на заявление прокуратуры. Вместе с предпринимателем задержаны еще два сотрудника банка, которые, по версии следствия, помогали ему получать доступ к деньгам. Как обнаружил The insider, всего за 17 дней до отзыва лицензии банкa принадлежащая группе Мацуры Alta Retail завершила покупку сербского бизнеса хорватской Fortenova Group, включая торговые сети Idea, Roda и Mercator. Связь этой сделки с расследуемыми нарушениями не установлена.

По данным издания, Мацуру задержали утром 2 ноября после обысков, продолжавшихся более 30 часов. Полиция проверяла помещения Alta Banka, а также жилье предпринимателя. Позднее прокуратура сообщила о задержании еще двух человек: руководителя отдела управления наличными и сотрудника, отвечавшего за операции с банковским хранилищем.

Следствие предполагает, что сотрудники передавали Мацуре карты доступа к хранилищу либо обеспечивали ему вход, используя собственные пропуска. Предприниматель, по версии прокуратуры, неоднократно забирал оттуда деньги без разрешения, получив таким образом около 45 млрд динаров. Во время обысков правоохранители провели инвентаризацию наличных средств. Всем троим задержанным вменяют злоупотребление служебным положением либо пособничество в нем. Они задержаны на срок до 48 часов. Как ожидается, вскоре их допросят в прокуратуре. Адвокат Мацуры Сеад Спахович подтвердил Би-би-си задержание своего клиента и сообщил, что допрос назначен на 3 ноября.

Отзыв лицензии затронул российских эмигрантов

30 октября Национальный банк Сербии отозвал лицензию у Alta Banka, сославшись на значительное ухудшение финансового состояния и угрозу интересам вкладчиков. По словам регулятора, ранее он проводил проверки и требовал повысить ликвидность банка, однако положение продолжило ухудшаться.

Alta Banka был одним из немногих сербских банков, обслуживавших российских граждан и компании после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как ранее писал The Insider, по итогам 2025 года число активных клиентов банка выросло почти на 40% — с 47,4 тысячи до 66,5 тысячи. Сколько среди них было россиян, неизвестно. После отзыва лицензии клиенты лишились возможности пользоваться счетами и проводить платежи. В государственном Агентстве по страхованию депозитов сообщили, что вкладчикам возместят до €50 тысяч на человека.

Как следует из сообщения сербской Комиссии по ценным бумагам от 2 ноября, последствия отзыва лицензии затронули также инвестиционные фонды, которые держали срочные депозиты в Alta Banka. Регулятор предупредил, что их требования к банку будут удовлетворяться в рамках процедуры банкротства. На момент публикации сообщения комиссия отмечала, что суд еще не принял решение об открытии банкротства.

Банк оказался в центре политического скандала после поражения Вучича

Мацуру сербские СМИ связывают с Сербской прогрессивной партией, которая проиграла парламентские выборы 25 октября. Ее многолетний лидер, бывший президент Александр Вучич, ранее неоднократно сталкивался с обвинениями в предоставлении преимуществ близким бизнесменам.

За несколько дней до отзыва лицензии Alta Banka оказался в центре скандала из-за предполагаемого вывода средств за границу. 29 октября председатель Демократической партии Сербии Срджан Миливоевич обратился в прокуратуру с требованием проверить перевод €50 млн, предположительно, связанный с банком. Политик также потребовал проверить действия главы Национального банка Йоргованки Табакович.

Еще 27 октября прокуратура по борьбе с организованной преступностью запросила у Национального банка сведения о международных переводах Alta Banka начиная с 27 сентября. Ранее Alta Banka отвергал обвинения в незаконных операциях, называя публикации о своей деятельности организованной кампанией против банка.

Падение Alta Banka произошло вскоре после крупной сделки бизнес-группы Мацуры. В октябре входящая в нее Alta Retail завершила покупку сербских активов хорватской Fortenova Group, включая торговые сети Idea, Roda и Mercator. В результате сделки под контроль группы перешли также компании в области недвижимости и информационных технологий. Подтверждений связи этой покупки с предполагаемым хищением средств Alta Banka нет.