В Сербии отозвали лицензию у популярного среди российских релокантов Alta Banka. На днях он попал в центр политического скандала

Национальный банк Сербии отозвал лицензию у Alta Banka — одного из банков, популярных среди россиян, переехавших в Сербию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Решение было принято в ночь на 31 октября из-за ухудшения финансового состояния банка и проблем с ликвидностью. Регулятор предупредил об угрозе интересам вкладчиков. Сам банк подтвердил начало процедуры банкротства.

В Национальном банке Сербии сообщили, что перед отзывом лицензии проводили проверки и требовали от Alta Banka повысить ликвидность. Однако финансовое положение кредитной организации продолжило ухудшаться. По оценке регулятора, дальнейшая работа банка создавала риски для вкладчиков. Решение об отзыве лицензии принято для защиты их интересов и сохранения стабильности финансовой системы.

Еще 30 октября Национальный банк ввел временные ограничения на деятельность Alta Banka. Как выяснило сербское издание Danas, банк был отключен от системы мгновенных платежей, после чего перестали проходить переводы на его счета и с них.

Что будет с деньгами клиентов

Выплатами вкладчикам займется государственное Агентство по страхованию депозитов. Согласно его официальному сообщению, застрахованы средства физических лиц, предпринимателей, микро-, малых и средних компаний в размере до €50 тысяч на одного вкладчика.

В эту сумму входят средства на текущих, сберегательных и других банковских счетах. Если у клиента несколько счетов в Alta Banka, их остатки суммируются. Средства в динарах будут возвращать в национальной валюте, а валютные вклады — в евро.

Alta Banka предлагал услуги нерезидентам. Это один из самых популярных банков, в которых россияне открывали счета после переезда в Сербию. По данным финансовой отчетности за 2025 год, число активных клиентов Alta Banka выросло с 47,4 тысячи до 66,5 тысячи, то есть примерно на 40% за год. Сколько из них были гражданами России, не уточняется.

Отзыв лицензии Alta Banka затронул и предпринимателей, обслуживавшихся в банке. По итогам 2025 года у кредитной организации было более десяти тысяч корпоративных клиентов, однако сколько из них принадлежали россиянам, неизвестно. Банк подтвердил приостановку карточных операций и переводов. Масштаб перебоев с приемом платежей у российских предпринимателей пока не установлен

Кто владеет банком и что предшествовало отзыву лицензии

Согласно реестру Национального банка Сербии, 100% акций Alta Banka принадлежит компании Alta Group. Председатель совета директоров банка — предприниматель Давор Мацура, чья бизнес-группа также занимается платежными услугами, торговлей и недвижимостью.

В последние дни перед отзывом лицензии банк оказался в центре политического скандала. 29 октября председатель оппозиционной Демократической партии Сербии Срджан Миливоевич сообщил о подаче заявления в прокуратуру против главы Национального банка Йоргованки Табакович из-за предполагаемого сомнительного перевода €50 млн, связанного с Alta Banka. Он потребовал проверить возможные злоупотребления при переводе средств за границу.

Еще 27 октября Национальный банк Сербии отверг подозрения в незаконных переводах, сообщив, что операции финансовых организаций проходят по предусмотренным законом каналам. В Alta Banka 30 октября назвали обвинения в свой адрес организованной кампанией, направленной на подрыв репутации банка, и настаивали на законности своей деятельности.

Ранее Мацура также оказался среди четырех сербских бизнесменов, в отношении которых американский конгрессмен Джо Уилсон попросил госсекретаря Марко Рубио рассмотреть введение санкций. Как выяснила балканская служба «Радио Свобода», в письме от 14 октября Уилсон обвинил бизнесменов в связях с окружением бывшего президента Сербии Александра Вучича и злоупотреблении государственными ресурсами.

Как ранее рассказывал The Insider, Сербия стала одним из основных направлений российской эмиграции после февраля 2022 года. По официальным данным, с начала вторжения по конец 2024 года россияне получили более 67 тысяч разрешений на временное проживание в стране. Российские эмигранты также открыли тысячи компаний и зарегистрировали множество индивидуальных предпринимательств. Банковские счета необходимы им для получения зарплат, ведения бизнеса и повседневных платежей.