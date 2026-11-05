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Новости

В Сербии задержали девять полицейских, подозреваемых в пытках протестующих

The Insider
Фото: полиция на митинге в Белграде, август 2025 / Reuters

Фото: полиция на митинге в Белграде, август 2025 / Reuters

Сербское МВД сообщило о задержании восьмерых действующих и одного бывшего сотрудников полиции по подозрению в издевательствах над задержанными. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. 

Полицейские, по данным МВД, издевались над задержанными в гараже здания правительства в ночь с 14 на 15 августа 2025 года. В тот вечер в Белграде прошла крупная протестная акция, организованная студенческим движением. 

По версии следствия, полицейские применили к задержанным физическую силу, чтобы «получить информацию, запугать и незаконно наказать». 

Имена полицейских не называются — в пресс-релизе фигурируют лишь их инициалы. Сербская служба Би-би-си, однако, пишет, что среди подозреваемых — 47-летний командир специального антитеррористического подразделения Игорь Жмирич. 

О пытках участников протестов раньше писали и местные СМИ. После упомянутой акции протеста участники митинга рассказали, что их остановили уже после завершения митинга. Когда они шли мимо одного из гаражей, расположенных в здании правительства, из него выбежали люди в гражданской одежде, повалили их на землю, начали избивать дубинками, а затем затолкали в гараж. Там избиения продолжились. По словам одной из девушек, ей также угрожали изнасилованием. 

Среди полицейских, участвовавших в насилии в ту ночь, также был начальник управления уголовной полиции Марко Кричак. Издание Danas называет его «одним из любимых полицейских экс-президента Александра Вучича». Кричака задержали ранее в этом месяце по подозрению в превышении служебных полномочий. Задержание, однако, было связано не с этим инцидентом, а с расследованием убийства в Белграде и подозрением в фальсификации доказательств. 

Масштабные студенческие протесты в Сербии, начавшиеся осенью 2024-го, закончились досрочными выборами в парламент страны 25 октября, на которых победило протестное студенческое движение — партия «Студенческий список» получила большинство в Скупщине (парламенте). Незадолго до этого Александр Вучич ушел в отставку с поста президента страны, а в день выборов после начала подсчета голосов признал поражение своей Сербской прогрессивной партии. 

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Публикация:«В Сербии задержали девять полицейских, подозреваемых в пытках протестующих»

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