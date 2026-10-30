По меньшей мере семь танкеров уже участвуют в перевозках дизеля из России в США

По меньшей мере семь танкеров с российским дизелем участвуют в поставках топлива в США в рамках «дизельной сделки». Такие данные приводит Greenpeace. Один из танкеров вышел из российского порта спустя пару дней после объявления о сделке и должен зайти в американский порт уже на этой неделе.

Изначально СМИ называли среди участников транспортировки дизеля всего три судна: Talisman (IMO: 9292060), Leruo (IMO: 9385831) и Agioi Fanendes (IMO: 9798375). В общей сложности они перевозят чуть больше 920 тысяч баррелей дизеля, в то время как президент США Дональд Трамп говорил, что «дизельная сделка» предполагает куда большие объемы экспорта — около 6 млн баррелей.

Участие трех танкеров в сделке подтверждали и в правительстве РФ. Там анонсировали отправку еще как минимум одного танкера на этой неделе, но деталей не привели.

Greenpeace Ukraine идентифицировала еще по меньшей мере четыре танкера, участвующих в сделке — Taurus (IMO: 9417206), Pvt Azura (IMO: 9423683) , Iblea (IMO: 9244441) и Primorye (IMO: 9236743). В общей сложности все семь судов перевозят около 288 тысяч тонн дизельного топлива — чуть больше 2,1 млн баррелей. Примерно такие объемы Трамп заявлял как те, которые Россия обязалась поставить в США «немедленно».