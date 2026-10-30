По меньшей мере семь танкеров уже участвуют в перевозках дизеля из России в США

По меньшей мере семь танкеров с российским дизелем участвуют в поставках топлива в США в рамках «дизельной сделки». Такие данные приводит Greenpeace. Один из танкеров вышел из российского порта спустя пару дней после объявления о сделке и должен зайти в американский порт уже на этой неделе.
Изначально СМИ называли среди участников транспортировки дизеля всего три судна: Talisman (IMO: 9292060), Leruo (IMO: 9385831) и Agioi Fanendes (IMO: 9798375). В общей сложности они перевозят чуть больше 920 тысяч баррелей дизеля, в то время как президент США Дональд Трамп говорил, что «дизельная сделка» предполагает куда большие объемы экспорта — около 6 млн баррелей.
Участие трех танкеров в сделке подтверждали и в правительстве РФ. Там анонсировали отправку еще как минимум одного танкера на этой неделе, но деталей не привели.
Greenpeace Ukraine идентифицировала еще по меньшей мере четыре танкера, участвующих в сделке — Taurus (IMO: 9417206), Pvt Azura (IMO: 9423683) , Iblea (IMO: 9244441) и Primorye (IMO: 9236743). В общей сложности все семь судов перевозят около 288 тысяч тонн дизельного топлива — чуть больше 2,1 млн баррелей. Примерно такие объемы Трамп заявлял как те, которые Россия обязалась поставить в США «немедленно».
По данным AIS видно, что раньше всех из российских портов с грузом вышел танкер Taurus. Он покинул порт Санкт-Петербурга, где загрузился 11 октября, — данные сервиса Starboard Maritime Intelligence показывают, что у танкера увеличилась осадка, что косвенно может свидетельствовать о погрузке. Изначально его пунктом назначения был один из датских портов.
Позже экипаж сменил его: сейчас судно направляется в Бомонт (штат Техас). Планировалось, что в порт Taurus зайдет уже в пятницу, 30 октября, но сейчас он находится примерно в 900 км от берега — ему может понадобиться еще 2–3 дня пути.
Другие танкеры также указывают в своих пунктах назначений американские Норфолк (Виргиния), Корпус-Кристи (Техас) или не конкретизируют город, а просто пишут «Атлантическое побережье». Еще одно судно — танкер Primorye — пока указывает пунктом назначения Багамы. Он вышел из порта Приморск одним из последних — 23 октября.
Greenpeace в своей публикации предупреждает, что эти поставки нарушают санкционный режим. На это же ранее обращали внимание демократы в Сенате и Палате представителей США: они намерены расследовать сделку, поскольку она вызывает юридические вопросы и может негативно отразиться на нацбезопасности.
Трамп оправдывал сделку, называя ее «правильным выбором для американского народа». Свои действия он объяснял стремлением сбить высокие цены на топливо, взлетевшие из-за войны в Иране. Пока с момента объявления о сделке средние цены на дизель в США только выросли.