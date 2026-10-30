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Новости

По меньшей мере семь танкеров уже участвуют в перевозках дизеля из России в США

The Insider
Фото: танкер Taurus, участвующий в «дизельной сделке» / ShipSpotting

Фото: танкер Taurus, участвующий в «дизельной сделке» / ShipSpotting

По меньшей мере семь танкеров с российским дизелем участвуют в поставках топлива в США в рамках «дизельной сделки». Такие данные приводит Greenpeace. Один из танкеров вышел из российского порта спустя пару дней после объявления о сделке и должен зайти в американский порт уже на этой неделе. 

Изначально СМИ называли среди участников транспортировки дизеля всего три судна: Talisman (IMO: 9292060), Leruo (IMO: 9385831) и Agioi Fanendes (IMO: 9798375). В общей сложности они перевозят чуть больше 920 тысяч баррелей дизеля, в то время как президент США Дональд Трамп говорил, что «дизельная сделка» предполагает куда большие объемы экспорта — около 6 млн баррелей

Участие трех танкеров в сделке подтверждали и в правительстве РФ. Там анонсировали отправку еще как минимум одного танкера на этой неделе, но деталей не привели. 

Greenpeace Ukraine идентифицировала еще по меньшей мере четыре танкера, участвующих в сделке — Taurus (IMO: 9417206), Pvt Azura (IMO: 9423683) , Iblea (IMO: 9244441) и Primorye (IMO: 9236743). В общей сложности все семь судов перевозят около 288 тысяч тонн дизельного топлива — чуть больше 2,1 млн баррелей. Примерно такие объемы Трамп заявлял как те, которые Россия обязалась поставить в США «немедленно». 

Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Starboard Maritime Intelligence / The Insider

По данным AIS видно, что раньше всех из российских портов с грузом вышел танкер Taurus. Он покинул порт Санкт-Петербурга, где загрузился 11 октября, — данные сервиса Starboard Maritime Intelligence показывают, что у танкера увеличилась осадка, что косвенно может свидетельствовать о погрузке. Изначально его пунктом назначения был один из датских портов. 

Позже экипаж сменил его: сейчас судно направляется в Бомонт (штат Техас). Планировалось, что в порт Taurus зайдет уже в пятницу, 30 октября, но сейчас он находится примерно в 900 км от берега — ему может понадобиться еще 2–3 дня пути. 

Маршрут Taurus и его текущее местоположение / Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Маршрут Taurus и его текущее местоположение / Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Другие танкеры также указывают в своих пунктах назначений американские Норфолк (Виргиния), Корпус-Кристи (Техас) или не конкретизируют город, а просто пишут «Атлантическое побережье». Еще одно судно — танкер Primorye — пока указывает пунктом назначения Багамы. Он вышел из порта Приморск одним из последних — 23 октября. 

Местоположение других судов, участвующих в «дизельной сделке». Pvt Azura — кандидат на то, чтобы добраться до пункта назначения вторым (5 ноября) / Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Местоположение других судов, участвующих в «дизельной сделке». Pvt Azura — кандидат на то, чтобы добраться до пункта назначения вторым (5 ноября) / Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Greenpeace в своей публикации предупреждает, что эти поставки нарушают санкционный режим. На это же ранее обращали внимание демократы в Сенате и Палате представителей США: они намерены расследовать сделку, поскольку она вызывает юридические вопросы и может негативно отразиться на нацбезопасности. 

Трамп оправдывал сделку, называя ее «правильным выбором для американского народа». Свои действия он объяснял стремлением сбить высокие цены на топливо, взлетевшие из-за войны в Иране. Пока с момента объявления о сделке средние цены на дизель в США только выросли

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Публикация:«По меньшей мере семь танкеров уже участвуют в перевозках дизеля из России в США»

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